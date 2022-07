Karely Ruiz visita la dulcería en la que trabajaba antes de ser famosa

México. La modelo mexicana Karely Ruiz visitó la ducería en la que trabajaba antes de ser famosa y en Instagram comparte la imagen que se tomó en ella. "Nunca olvidaré de donde vengo”, escribe en el post.

Karely Ruiz, de 21 años de edad, se siente orgullosa de sus raices y también de los trabajos que ha tenido antes de ser la modelo y youtuber exitosa que ahora es.

En sus historias de Instagram comenta que gracias al trabajo que tuvo en la dulcería podía ayudar económicamente a sus papás y jamás dejará de hacerlo.

"Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado , nunca se me va olvidar de donde vengo ❤️ me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo", escribe la guapa joven en su post.

En la imagen que se tomó Karely para recordar "viejos tiempos" se mira una mesa imporovisada, cajas de refrescos, dulces, botanas y cigarros, y refiere que fue en su adolescencia cuando trabajó en ese negocio.

"Eso es lo que te hace una reinota", "eso es lo importante", "eso es súper perfecto...!", "ante todo la humildad", "chidote! siempre con los pies en la tierra", le escriben sus fans. La publicación de Karely acumula cerca de 300 mil Me Gusta.

Increíblemente a Karely le ha cambiado su vida en el aspecto laboral, pues a partir de que se dio a conocer en las redes sociales ha tenido éxito en ellas y especialmente en OnlyFans.

En la citada plataforma de contenido sensual, Karely destaca como una de las modelos mexicanas que más dinero gana y semanas atrás dijo que con lo que percibe puede vivir desahogadamente y ayudar a sus padres y hermana.

Karely Ruiz es una joven con buen corazón y sentimientos y meses atrás hizo público que pagó una sesión de quimioterapia a un joven que padece cáncer, también llevó agua purificada y despensas a zonas afectadas por la seguía en Nuevo León, su estado natal.