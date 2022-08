Karely Ruiz y Wanders Lover juntan su pechonalidad y se convierten en el combo perfecto

Quienes alborotaron a sus fans al verlas juntas con tremendos escotes fueron Karely Ruiz de 21 años de edad y la Wanders Lovers quienes estuvieron juntas en una fiesta donde se tomaron una selfie muy de cerca presumiendo la pechonalidad que ambas mujeres se cargan desde hace un tiempo, pues es bien sabido de su cuerpazo.

En redes sociales se puede ver la foto de Karely Ruiz y la Wanders Lovers de lo más sexys dejando en claro que una colaboración de su parte podría ser tremendo éxito entre las dos, ya que tienen su propia página de contenido exclusivo, donde presumen sus atributos como Dios manda.

Incluso las modelos mexicanas compartieron en redes sociales algunas historias, donde se les ve en el antro bailando de lo más atrevidas, dejando en claro que se miraban muy bien bailando juntas como unas verdaderas diosas, pero fueron sus escotes lo que sin duda alguna enamoró a todos sus seguidores quienes estaban al pendiente de ellas.

"De niño me comía el resistol, que se grande no me coma el plástico!!", "Un gusto verlos y saludarlos a ti y a @radamesdejesusoficial un amor de personas verdad De Dios", "Que gacha verdad que tan bonita y nunca pudiste tener a un wey que te valorará", "Ya nada que ver con la de antes totalmente otra Para que las cosas cambien solo es cuestión de tiempo", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben ambas mujeres llaman la atención por diversas razones, la primera se debe a que sus figuras son de impacto total por donde quiera que las veas, la segunda se debe a que sus tatuajes de chicas rudas para sus fans llaman mucho más la atención, además de tener personalidades sencillas a pesar de todo.

Otra de las cosas que notan los fans de estas mujeres es que los malos comentarios no detienen sus carreras como muchos piensan, pues la misma Karely Ruiz ha dicho que no tiene ni tiempo para ver el hater que le lanzan sus detractores cuando hace alguna publicación.