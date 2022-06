Karely Ruiz y la camioneta de lujo que se compró vendiendo contenido exclusivo de su figura

Karely Ruiz de 21 años de edad, se ha convertido en la influencer del momento, no solo por aparecer en televisión, sino por aparecer en redes sociales con tremendas fotos con las cuales deja a más de u uno con el ojo cuadrado, pues se deja ver en poses muy coquetas.

Pero además de esto, Karely Ruiz tiene una cuenta de Only Fans, donde se deja ver como Dios la trae al mundo, dejando en claro que tiene el físico perfecto para compartir contenido y es tanto lo bien que le ha ido en los últimos meses que hace poco se compró una camioneta de lujo.

Fue una camioneta negra la que se compró Karely Ruiz, que dejó a todos sus fans impactados, pues ella misma ha dicho que sacó a sus padres de trabajar gracias a las fotos y videos que venden, pero eso no es todo, pues ella primero tuvo que invertir en ella para verse como una muñeca, pues está operada cosa que nunca ha negado, eso es lo que más aman sus fans.

"@karelyruiz te mande un mensaje por inbox quiero triunfar ayúdame!!", "Yo también quiero poner mi negocio de uñas para tener una así", "No quiero saber como fue la forma de pago, esa nave no es nada barata", "Hasta que veo que alguien le saca provecho a su vida de scort. Gran ejemplo para las chicas que deseen incursionar es este ámbito", "No manches don Andrés García si que sabe como tratarla mija", escriben las redes.

Aunque muchos fans admiran a la modelo regiomontana por todo lo que ha logrado, otros usuarios solo la han atacado, pues no les parece la manera correcta de trabajar, aunque Karely Ruiz lejos de pelearse siempre ha dicho que ignora los comentarios, pues en todo momento la vemos trabajando al máximo.

Otra de las cosas por las que ha causado polémica esta chica, es que en ocasiones aparece con ropa que al parecer no es de su talla, lo que le ha generado críticas, pero quienes no lo saben es una de las estrategias de esta guapa chica, quien siempre da de que hablar.