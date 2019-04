Karen Furlong:La actuación te hace ser más humana

Mazatlán.- La actriz Karen Furlong se encuentra muy contenta de ser parte del elenco de la película No manches Frida 2, en la cual da vida al personaje de Nayeli.

“Estoy muy contenta del recibimiento que hemos tenido con la película. Agradecida porque en nuestro país las secuelas son muy poco comunes. Creo que la gente quería ver una segunda parte de la cinta. Agradecida de ser parte de esta familia y de esto que ha sido tan grande”, externó en entrevista con EL DEBATE.

Talentosa

La joven, quien ya había trabajado en la serie de José José, agradece unirse a un elenco de actores de varios años de trayectoria. Expresa que Martha Higareda tiene mucho talento, al igual que Omar Chaparro.

“Lo que hemos aprendido de ellos es la humildad y el recibir a todos con mucho amor, ser los primeros en estar en el set, seguir las indicaciones del director, todo lo que tiene que ver con su éxito; es por su trabajo que hacen día a día, nada es gratis.”

Resalta cómo se dio que fuera parte del elenco de la película. Indicó que para la primera cinta realizó casting para estar en otro personaje, pero al final le llaman de nuevo para hacer el papel de Nayeli, gracias a eso tuvo la fortuna de estar en la segunda cinta.

“Es una de las protagonistas juveniles. Hago el casting lo mejor que puedo y luego me entero que Martha Higareda estaba mirando mi desempeño en videollamada. La chica que pasó antes que yo tardó una hora y yo tardé 10 minutos. Dije, tal vez quedará la otra chica, pero a la hora me hablan y me avisan que me quedo con el personaje.”

Resaltó que cuando estaba en la premier de la cinta, en Los Ángeles, se dio cuenta de la magnitud del proyecto.

“Estoy muy agradecida, muy feliz porque el personaje por el que iba no está en la segunda parte. Creo que el tener el personaje de Nayeli me ayudó a que esté en la segunda parte de No manches Frida, y si llega a tener una tercera cinta, mi personaje sigue”, indicó.

La actriz recomienda al público ver la película, “número uno, porque es muy divertida; en segunda, porque tiene mensajes para los espectadores, habla sobre las redes sociales y sobre sexualidad. Habla de ser tú mismo, de buscar pertenecer; habla sobre la primera vez, sobre todo mi personaje está enfocado en eso. Se busca que tú te sientes identificado con un personaje”.

Metas como actriz

En otros proyectos, Karen se encuentra centrada en una obra de teatro que se está presentando en la Ciudad de México. Pero también espera respuesta de otros proyectos para los que hizo casting recientemente.

“El teatro es mi novio, el cine es mi amante, cuando estudié la carrera, dije quiero hacer puro teatro, después empecé a hacer cine y encontré una gran fascinación en él.”

Resalta que la actuación para ella representa vida, el poder estar en la piel de otras personas sin juzgar. “Me ha enseñado a ser empática con el mundo. Los actores tenemos la obligación de no juzgar al otro. Cuando estás en la escuela te enseñan a ponerte en los zapatos del otro, esto te ayuda a dejar de juzgar; la actuación te hace ser más humana.”

La joven resaltó que dentro de sus metas está brillar en la actuación.

“Estoy tan agradecida, que espero tener la oportunidad de hacer más serie. Ya tuve la oportunidad de estar en la serie de José José. Me gustaría regresar a las series y películas, esto me alimenta el alma”, concluyó.