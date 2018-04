Karen Möon cumple su sueño y va "Todo o nada" con su música

Karen Möon es como cualquier joven, como tú o como yo, llena de sueños y con unas inmensas ganas de demostrar quién es, de qué está hecha tanto ella como persona, como su música. Sin embargo, la joven cantautora tiene algo para resaltarse, decidió jugarse el “Todo o nada”, y tras 10 años de estar detrás de la industria musical, sabe qué camino tomar. Su meta es clara y sencilla, “quiero cantar”, reafirmó la artista en charla con EL DEBATE.

La bella Karen Möon conoce el terreno que está pisando. Foto: cortesía

Karen Möon dio a conocer su propuesta musical hecha con el corazón, con sus sentimientos y muchos años de trabajo.

Estoy muy emocionada de estar ahora del otro lado con el público, estoy asombrada porque la vida en verdad te va poniendo las cosas en el camino cuando tu no dejas de caminar.

Karen Möon no tiene padres famosos, no es millonaria, vaya, el incursionar en la música no lo hace por fama o por dinero; “mi objetivo en la vida es solamente cantar, si lo voy a hacer quiero se haga bien, quiero experimentar todas las áreas posibles en la industria musical”.

La joven vocal coach, de tan solo 25 años de edad, promociona su primer sencillo, su carta de presentación en este colosal mundo de la música. Se trata del tema "Todo o nada", canción con la que trata de regresar a las bases de la música, lo que se usaba en los años 90, “como más oldies, pero que la gente también se pudiera comunicar con ese tipo de sonidos agradables, que estuvieran sabrosos”.

Sobre "Todo o nada", tema de su autoría, Karen Möon resaltó que fue compuesto con toda la intención de que la gente salga de su zona de confort, una canción que la representa mucho en algún punto de su vida por todo lo que ha pasado.

“Más bien el todo de decir quiero cumplir mi sueño al máximo, quiero que la gente me conozca, quiero cantar, es lo único que yo quiero hacer en mi vida, 'Todo o nada' sale justo en el día que yo dije vamos a darnos una oportunidad, qué es lo que quiero, cómo entraré en esta industria, y por eso se llama 'Todo o nada', quien no arriesga no gana, quien no arriesga no ama, no importa a qué te dediques, la canción puede estar conectada con cualquier persona que esté pasando por algo y lo pueda relacionar a cualquier área de su vida”.

Foto: cortesía

A su corta edad Karen Möon ha trabajado para Seth Riggs (maestro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles) en su empresa como Coach de Speech Level Singing; también trabajó para Dave Stroud (maestro de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, American Idol, Cee lo Green).

“En mi mente solo estaban los sueños guajiros, yo me ponía a pensar cómo yo podía estar enfrente de Seth Riggs, maestro de Michael Jackson, la gente dice: ‘Eso solamente a estas personas se les da’, pero no, llega un punto donde yo decía: ‘Esto solo depende de ti, de qué tantas ganas le des a la vida’, representa para mí que todo lo puedes lograr, no hay límites, no depende absolutamente de nada económico ni apoyo en grande, yo me paraba en mis clases trabajando y tenía muy en claro lo que quería hacer”.

La bella, soñadora y joven mexicana tiene una meta a corto plazo, recorrer en un año el país con sus sencillos musicales, “quiero lograr el irme con mi mapita e ir tachando todos los lugares de México que vaya visitando”.

"El segundo sencillo saldrá próximamente, ya lo estoy terminando, la idea como cantautora es expresar lo que siento, lo que yo veo, lo que vivo a través de mis letras para poder llegarle a la gente, no importa la edad que tenga, quiero ser universal".

Quiero que los temas que yo toque sean cosas con las que la gente se pueda conectar en automático con las cosas cotidianas que normalmente nos pasan, la idea es que en octubre pueda presentar todo el show y que el publico pueda conocer absolutamente quien es Karen Moon.

Foto: cortesía

Karen pudo tomar un poco de aquí y un poco de allá de todo lo que hay actualmente en la música, sin embargo, su música se caracteriza por tener su esencia, su toque personal, vaya, corazón.

"Siempre he creído que la gente es muy inteligente, la gente sabe cuando eres honesto con lo que quieres decir, para mi lo importante es que quienes me quieran o me odien sea exactamente por quien soy yo y no por aparentar ser alguien más, la apuesta con 'Todo o nada' justamente es eso, igual no me estoy yendo por los sonidos que ahorita están sonando, sonidos más urbanos que me encantan en verdad, pero ya para yo cantar y saber quien se va a parar en el escenario para defender eso, como regresar a las bases y no solamente bases musicales sino bases en todo".

Algo más para aplaudirle a la talentosa Karen Möon, es la manera en que está llevando a cabo la promoción de su primer sencillo:

"Lo que quiero lograr con esta propuesta, justo es regresar a la base de lo que era antes la promoción, ahorita las redes sociales están con todo y son muy importante, no las descarto, pero quiero regresar a los periódicos, a la televisión, ir ciudad por ciudad para que me conozcan, quiero recorrer todo México con mis sencillos sin necesidad tanto de las redes sociales, como antes se hacia".

Conoce un poco más de Karen Möon:

Lleva 9 años dando clase de canto, y en el 2013 la hicieron VIP “Vocology In Practice” donde sólo eran 35 Elite en el mundo.

Es entrenadora del programa de Alto Rendimiento para Vocal Coaches Latinoamérica, es Vocal Coach Certificada y Artist Coach de IVT Singing Camp.

Está certificada en dos técnicas a nivel mundial: “Speech Level Singing” y “Vocology in Practice”” además es magister en los 4 entrenamientos de IVT Singing Camp; entrenadora de alto rendimiento para artistas, trabajando lo físico, emocional y espiritual.

Karen usa sus grandes logros, como enseñanza para todos sus alumnos:

"Mi familia me impulso totalmente a que esto sucediera, yo quería que mis papás estuviera en primera fila viéndome realizada como cantante, todo esto se lo dedico a mi familia y sobre todo a mis alumnos, para ellos en su mente existe el 'esta súper difícil no puedo lograrlo', y el yo estar en un escenario o en un periódico, en radio o tele, para mi es como decirles, miren como si se puede, simplemente he trabajado para llegar hasta aquí, quiero que lo vean, que todo es posible".

Además de invitar al público a seguirla en sus redes sociales y a descargar su primer sencillo, Karen Möon aprovechó el espacio para mandar este mensaje: