Kariam Castro interpretará a Adriana en Las Bravas

La actriz Kariam Castro es una de las jóvenes que integran el elenco artístico de la serie Las Bravas, que se estrena este 5 de Mayo por HBO Max. La originaria de Ciudad de México habló en entrevista para EL DEBATE sobre su personaje y de otros proyectos, situación que la tiene contenta.

Su personaje

La actriz compartió que esta producción es una historia mexicana sobre una estrella de futbol internacional y su personaje es Adriana, una niña buena en lo que hace, pero desafortunadamente tiene una limitante, su novio, que es bastante machista, al cual le molesta que juegue, e incluso que los hombres la vean. Kariam Castro explicó que durante la historia se verá cómo Adriana va encontrando esa fuerza interna que necesita para lograr sus sueños y una estabilidad profesional y emocional en su vida.

Al encarnar este personaje, Kariam asegura que desgraciadamente vivimos en una sociedad machista, en la que no es por generalizar, pero al hombre le pesa un poco el éxito de la mujer, lo cual considera que no debe existir, “porque las mujeres somos seres humanos con sueños y crecimiento profesionales. Espero que mi personaje sirva de inspiración para niñas que se han encontrado o se encuentran en situaciones similares y no saben cómo reaccionar. Asimismo, que aprendan mucho de mi personaje, como yo lo hice”.

Aplaude ser portavoz

Pese a que en la historia protagonizada por Mauricio Ochmann, con su papel de Roberto Casas, se puede apreciar un tema muy actual como es el machismo, al no confiar en las mujeres que integran su equipo, a la actriz egresada del Centro de Educación Artística (CEA) le resulta importante que series mexicanas toquen este tipo de temas, que necesitan difusión porque es precisamente lo que se refleja muy bien en Las Bravas, la primera serie mexicana que se estrenará internacionalmente.

Celebra expansión de plataformas de streaming

Kariam Castro reveló que este personaje lo logró gracias a su mánager, quien fue quien hizo llegar su casting. Y sobre las plataformas de streaming, precisó que no ha sido difícil llegar a trabajar en ellas, por lo que celebra que existan estos medios para que haya más oportunidades para los actores. Adelantó que entre sus próximos proyectos está el estreno de Control Z 3, el 6 de julio, además de una obra de teatro en este mismo mes. En cuanto a sus metas, confesó que le gustaría trabajar al lado de Daniel Jiménez Cacho, a quien describió como uno de los mejores actores que hay en México.