Karim Sayeg dice no estar de acuerdo con las estrategias de Nahomí en 'Survivor México'

Sinaloa, México. Momentos complicados está viviendo la tribu de Halcones en Survivor, México, pues nuevamente han perdido otro integrante, que estadísticamente daba puntos importantes al equipo. Se trataba de Karim Sayeg, quien señala que tras la salida de Christian y él, el equipo empieza a debilitarse.

“Creo que en los halcones con mi partida y la de Christian se quedaron un poco débiles en competencia. Christian si no hubiera salido pudo ser uno de los finalistas. En competencia de fuerza creo que sí se quedan con menos apoyo, vamos a ver qué resulta”.

Lo más difícil

En el más reciente concejo tribal, Karim fue seleccionado por su tribu para disputar el duelo de extinción, algo que no le sorprendió, comparte a DEBATE. “Desde el momento en que David se gana el collar de inmunidad individual supe que quien iba a tener el control del collar iba a ser Nahomi, no David lamentablemente. Se hizo un consenso uno a uno donde no sabíamos los votos y la estrategia era que fuera Cate, Cate dejó de producir puntos para la tribu. Y me voy enterando en el consejo que fui yo. La verdad es que lo tomé bastante tranquilo al inicio, iba a ser mi cuarta eliminación, no me puse nervioso, sentí que ya las podía controlar un poco más. Creo que la naturaleza me jugó un chanchullo bueno, con las ráfagas de viento y fue quien me eliminó realmente por decirlo de alguna forma”.

Agrega que le dio gusto que Jacky haya sido quien lo eliminó. “Es una chava que ha sido bastante controversial, que se habla que en las tribus no aporta nada, en los juegos aún menos, pero fue la que me eliminó. Las cosas hay que tomarlas con buena cara”.

Karim no logró superar el juego de extinción contra Jacky y Catalina.

En repetidas ocasiones, Karim fue mandado al exilio por su propio equipo y confiesa que vivirlo fue uno de los momentos más difíciles. “Cuando te nominan para ser el exiliado, la verdad es que entras como en shock. Nuestro primer participante fue Ceriani y regresó en condiciones bastantes deplorables, físicamente más reducido, y lo atacó un enjambre de mosquitos. Tú te vas con un miedo de lo que va a ser el exilio, y no sabes a lo que vas, pero sí sabes que no la vas pasar bien”.

“El primer exilio fue bastante difícil porque no sabes a lo que vas, tienes que empezar de cero una choza, formar un techo, empezar de cero en el mar [...] volver al exilio dos veces fue menos doloroso porque ya sabía a lo que iba, deja de tener la misma complicación. Sí me daba mucho coraje porque dejaba de participar en los juegos, dejar de sumar, dejar de estar activo todo el día. Creo que lo más difícil durante Survivor aparte de soportar el hambre es estar rodeado en su mayoría de gente que te está tirando hate, y quiere que te caigas, y esa gente es tu misma tribu. Creo que esa fue la parte anímica más complicada, porque dices ‘estoy participando, estoy aportando’ y no es agradecido”, agrega.

Diferencias en la tribu

Una de las personas con las que Karim Sayeg más tuvo diferencias dentro del reality fue con Nahomí, de quien dice no compartir sus maneras de hacer estrategias. “Creo que hay muchas formas de avanzar con estrategias dentro de Survivor, y justamente la de Nahomí se me hace de las menos competitivas, hablando de ética. Su estrategia se me hace bastante burda porque yo lo dije desde la mitad del programa, que Nahomí se iba deshaciendo de sus pollitos que participaban en el clan Nahomí, poco a poco conforme le fueran estorbando, poco a poco va sacando a la gente que no le funciona, eso no me late”.

Además lamenta que una vez de haya reído de un accidente que sufrió. “Una estratega que le da gusto que uno de sus competidores se lastime, en ese caso fui yo, que me dieron tres o cuatro puntadas en la cabeza. Justamente en ese programa, cuando a mi me están cosiendo, hacen una toma a las bancas, donde Gabo, que fue el que me lastimó sin querer, se voltea y le dice ‘Nahomí fue por ti’, en plan de chiste y lo que se ve de lejos es que Nahomí sonríe. Yo volvería a tomar mis mismas estrategia, y que fueran las cosas fluyendo, no podría tomar esas estrategias tipo Nahomí, no van conmigo, ni mi personalidad”, puntualiza.