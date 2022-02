Karime Pindter pone nervioso al Capi Pérez al bailarle de muy cerquita

Karime Pindter de 28 años de edad acudió como invitada al programa Venga la Alegría, donde estuvo en el segmento Pareja de Reyes, donde la guapa mujer se puso a bailar de una manera muy coqueta, poniendo muy nervioso al Capi Pérez, pues la famosa no se midió con su baile urbano.

En el video que circula en redes sociales se puede ver a Karime Pindter dándolo todo, pero cuando se acercó al Capi Pérez de inmediato se puso más intensa en cuestión de movimientos, por lo que el conductor del matutino quedó atrapado con su belleza total, pues es bien sabido que más de uno se muere por ella.

"Ay Karime la amo siempre divertida JAJJA", "Pero la Karime ni baila, mi comadre siempre ja dicho que para perrear no la arma", "Muy hermosa karime pero la esposa del @elcapiperez es Bellísima así que no hay de que preocuparse", "No sé quién sea la chava pero super bien que estuvo su número con @rogergzz", escriben los fans al ver a la chica bailando.

Como algunos ya lo saben la reality star es amiga de Roger González desde hace tiempo, por lo que no dudó en invitarla a la competencia donde de verdad se llevó la atención de todos, pues es bien sabido que a la también influencer le encanta divertirse a lo grande y más si se trata de dicha amistad.

Regresando un poco con Acapulco Shore y la famosa muchos se ha dicho de sus últimas polémicas, la primera fue sobre si hay una relación de amistad con Manelyk González, pues desde el pleito que tuvo con Celia Lora las cosas ya no han sido iguales, la otra se debe el día en que vaya a encontrarse con Dania Méndez, pues ambas no se llevan nada bien, por último fue cuando Rocío Sánchez se la topó a su llegada a Acapulco Shore donde le dijo varias cosas de frente.

Hay que recordar que muchos fans de Manelyk González están molestos con ella y todo porque no les pareció que cuando ella terminó con Jawy, Karime Pindter se fue con el de viaje.

