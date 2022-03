Karla Díaz de JNS acusada de estafar a sus fans con la venta de un suéter con el doble de costo

Karla Díaz, de 37 años de edad, está en boca de todos por una poderosa razón en redes sociales, se trata por quererle sacar el doble a una prenda de Pinky Promise, pues en su pagina oficial tiene un costo elevadísimo, mientras que en Shein se puede encontrar mucho más económico, por lo que fue atacada.

Y es que las redes de inmediato se dieron cuenta que Karla Díaz vende el costoso suéter en color verde en 980 pesos, mientras que en Shein se puede adquirir en 543 pesos, es por eso que le llovieron fuertes criticas a la integrante de JNS quien tiene mucho éxito en su canal de Pinky Promise del cual se ha basado para sacar productos exclusivos.

"Es publicidad engañosa y eso sí es delito", "Yo no entiendo por qué exhibir, es tan fácil si puedes pagarlo lo compras y si no pasa de largo, ella puede poner el precio que quiera a sus productos y ya depende de uno si lo compra o no", "Jajajajaja ojalá le haya pedido permiso a shein! Por qué sus políticas son muy claras! Pero bueno, después de lo del verde! Que se puede esperar!", le escriben a Karla Díaz.

Para quienes no lo saben, no es la primera vez que le dicen de cosas a la cantante mexicana, ya que anteriormente también los usuarios se quejaron por el elevado costo de otros productos que vende en su página, por lo que ha tenido que defenderse en varias ocasiones de los haters, pues no quiere que su programa quede dañado.

Para quienes no lo saben, Karla Díaz no solo es anfitriona, pues también se le ha visto en la gira del 90's pop tour junto a la JNS, donde le ha ido muy bien, pues en todas las presentaciones ha habido llenos totales.

Además, la intérprete de Entre Azul y Media Noches es considerada una mujer muy fashion, pues le encanta vestirse muy bien, pues en sus historias de Instagram, comparte los outfits que modela, los cuales son del agrado de sus fans en todo momento, además de ser amante del famoso glitter.

