Karla Holt se alista para el Super Bowl Liv

Mazatlán, Sin.- Con una carrera musical muy joven, la cantante Karla Holt tiene muy en claro su meta, la cual está consiguiendo. Prueba de ello es su presentación el próximo 1 de febrero en el Super Bowl Liv. De esto platica en una entrevista para EL DEBATE.

Gran oportunidad

El pasado 17 de octubre, la cantante mexicana lanzó su tercer sencillo, llamado Me enamoré, de la mano del dúo puertorriqueño Dominio Sanits, canción que ha tenido mucha aceptación del público, ya que mezcla el pop con el género urbano. Gracias a que los integrantes del duo son invitados a participar en el afamado show, y después que los organizadores escuchan la propuesta musical de Holt deciden incluirla como parte de su presentación. “Ha sido una gran oportunidad que ellos me han dado y estamos superemocionados ya por presentarnos”, expresó en entrevista por vía telefónica. El Super Bowl Liv es la antesala del evento deportivo más importante de Estados Unidos, y se celebrará del 25 de enero al 1 de febrero. Artistas de talla internacional como Cardi B brindarán espectáculos en diferentes escenarios de Maiami, pero el principal será el centro de convenciones de Miami Beach, donde el dueto puertorriqueño y la mexicana prenderán al público con su ritmo urbano.

Propuesta musical

Con apenas 22 años, la cantante ya se está posicionado en el gusto de la gente y aunque su género preferido el es pop, no descarta la idea de hacer colaboraciones con artistas de otros géneros músicales. “Soy muy fan de la música urbana, me encanta bailar y es algo que disfruto muchísimo y siempre he sido muy popera, y pues me quedo dentro de la propuesta del pop, pero con sus respectivas variantes.”

Pasión por la música

Desde los 5 años, cuando veía a uno de sus primos componer y tocar sus instrumentos, supo que quería dedicarse al mundo de la música, por ello, a temprana edad inició a estudiar clases de piano y guitarra. No fue hasta los 15 años cuando empezó a cantar. Se presentó en diversos escenarios de la Ciudad de México, de donde es originaria. Influenciada por sus más grandes ídolos, The Beatles, la joven artista conocía principalmente la música en inglés de legendarias bandas, sin embargo, al empaparse más para conocer el mundo de la música, empezó a conocer nuevos artistas y géneros, de los cuales es admiradora. Otra de las facetas que compartió es que ella escribe sus propios temas junto a otros compositores, lo cual le ha resultado muy favorable para su carrera.

Primer material

Desde hace varios meses se encuentra de gira promocional de sus tres sencillos que incluirá en un LP, que próximamente se lanzará al mercado. Entre los lugares donde se presentó se encuentran Aguascalientes, Tuxpan y Veracruz. También en el Festival Internacional del Globo. Para este 2020 ya tiene varias fechas programadas y espera que el público quede satisfecho con su presentación