Karla Luna recibe inesperada visita en el hospital

Karla Luna sin duda es una de las comediantes más queridas de este país y lo ha demostrado aún más en estos difíciles momentos, que han sido críticos para ella y su familia; familiares, amigos, y compañeros de medio se han dado a la tarea de visitarla debido al cáncer que la aqueja por tercera vez.

Los amigos son un bálsamo lleno de bendición en nuestras vidas ❤️ #Repost @yola_villarreal (@get_repost) ・・・ Las adoro @normatre_ @karlalunatv bendición de coincidir en esta vida que no se cansa de ponernos retos y desafíos para fortalecernos y ser mejores que ayer Gran ejemplo de Valentía y Amor que inyectas a mi vida preciosa amiga @karlalunatv Dios te Bendiga ❤️ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 12:21 PDT

Ella confía que saldrá airosa en su nueva batalla contra este maligno mal, debido a que su lucha ha sido sin cuartel y sin descanso. Después de un mes en intensa observación se dio el tiempo de publicar en redes sociales un acercamiento de cómo la pasa en el hospital.

Y no sólo eso, también le confió a sus seguidores el nombre de una visita, por demás inesperada, de una persona que se dio el tiempo de verla, aunque nadie lo creyó en un principio.

Con sonrisa o sin sonrisa pero siempre con mucha Fe y valentía, objetiva en mis pensamientos y transparente, no me quedo callada ni con dudas, me gusta expresar lo que me venga en gana, loca y mucho por naturaleza y fuertes carcajadas de risa por donde pasó doy, está soy yo y así es como ustedes me conocen Sigan adelante en su propia lucha y búsqueda de ustedes mismos, si yo puedo tú puedes !!! Solo cree en ti con toda tu mente y tu corazón, no te limites, no te calles y llega hasta donde tú quieras hacerlo que para eso es la vida !!! Dulces sueños ❤️✨ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 11:14 PDT

En cuanto hizo pública este visita, le gente empezó a especular sobre esa persona que fue a verla y que sin duda se dio el tiempo de refrendar su amistad contra toda dificultad que la artista pasa por estos momentos en su vida.

Sin olvidar que en sus publicaciones también publicó fotos de esa persona y su reacción al estar en su compañía, sin duda que le hizo bastante bien su presencia, ya que el cáncer no podría ser más agresivo si no se tienen momentos de risa y felicidad como los que Karla Luna vivió en compañía de su querido ser.

No puedo ... mi rostro lo dice todo @consueloduval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia ✨ AMIGA no se dice solo así por qué si y yo soy afortunada de tenerte a ti amiga mía !!! Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 8:10 PDT

Aunque no pudo guardar más las imágenes y se trató de nada menos que de Consuelo Duval: "No puedo… mi rostro lo dice todo @ConsueloDuval gracias por venir a iluminar mi día con tu magia. AMIGA no se dice solo así porque sí".

Me escribió mi REINA AMADA @gloriatrevi Y no saben cuán feliz estoy de emoción !!!! ❤️ Este es mi mejor regalo de cumpleaños adelantado ... gracias hermosa yo te amo tanto y seguiré echándole muchas ganas claro que si !!!! Gracias a todos por todo y tanto amor, por todas las cosas bellas que me escriben y animan a segur adelante siempre. A todos los leo y les agradezco DIOS LOS BENDIGA ❤️ Una publicación compartida de Karlita Luna (@karlalunatv) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:26 PDT

Ambas comediantes estuvieron juntas para apoyarse una a la otra. Karla Luna sin duda podría estar en un difícil situación pero esta visita inesperada le hizo mucho bien.

