Karla Luna y la vez que intentó ser cantante de banda

La fallecida Karla Luna, exintegrante del dueto de comedia Las Lavanderas al lado de Karla Panini y con quien tanto éxito obtuvo, también intentó tener éxito como cantante del regional mexicano y lanzó temas como La Muchachona.

Circulan en YouTube varios videos en los que Karla Luna habla de su proyecto como cantante y también algunos videos que hizo a temas como La Muchachona, que promocionó cuando se lanzó como cantante.

A finales de 2016, Luna, quien era originaria de Monterrey, Nuevo León, México, ya hablaba de su lanzamiento musical en el cual tenía puesta toda su fe, y al mismo tiempo, luchaba por salvar su vida del cáncer que le dio en varias ocasiones.

Luna siempre supo que tenía talento para figurar en el mundo del espectáculo y así lo demostró como actriz en Las Lavanderas, junto a Karla Panini, con el que ambas se presentaron en distintos escenerios de la república mexicana y Estados Unidos.

Y en su faceta de conductora, antes de estar en Las Lavanderas, también logró destacar en su natal Monterrey. El canto era algo que se le daba desde niña, y decidió explotarlo, pero no contaba con que lo haría en los últimos meses de su vida.

Karla Luna lanzó La Muchachona en 2017 apoyada por Fonovisa, e intentó el éxito en el regional mexicano, pero la muerte la sorprendió hacia finales del mismo año.

La Muchachona fue un tema compuesto por Omar Tarazón y producido por Luciano Luna en Guamúchil, Sinaloa, contó Luna en entrevista con Elisa Beristain.

No me la creo, soy Karla Luna, una mujer que vive un sueño y lo materializa. No sé qué va a pasar, solo sé que lo disfruto día a día", expresó a Beristiain.