Karla Luna y su hermana fueron golpeadas por Américo Garza

Un nuevo escándalo surge en la familia de Karla Luna (QEPD) y es que su hermana dio a conocer para un medio de televisión en Monterrey, que Américo Garza su pareja de aquel entonces, la golpeó antes de presentar un show.

Erika Luna dejó en claro que Américo Garza fue un hombre violento poco antes de que se diera a conocer que salía con su ahora esposa Karla Panini, quien era la mejor amiga de Karla Luna en ese entonces y además socia de trabajo, ya que juntas tenían el show de Las lavanderas.

Vi tantos maltratos psicológicos e inclusive físicos solamente se escuchaba hasta que en una ocasión en Los Ángeles, California antes de entrar a show, en el escenario de Los Pinos, frente a todo el staff, la agarró a golpes, dijo Erika.

Tras ver como se formaba un alboroto Erika de inmediato se le fue encima a Américo Garza para defender a su hermana Karla Luna, pero él las aventó ambas mujeres, lo que causó la conmoción de las personas que presenciaron el zafarrancho.

"Yo me le fui encima por la espalda porque se lo quería quitar, él pues con su fuerza obvio de hombre nos aventó a las dos y aquella mujer los calmó que no les convenía, no lo entendíamos todavía", dijo Erika.

La polémica sigue

El tema de Las lavanderas aún sigue, después de que muchos internautas recordaron la traición de Karla Panini sobre Karla Luna, quien enfermó de cáncer y quien además se enteró de que Américo Garza le fue infiel con la primera, convirtiéndose en uno de los escándalos más fuertes del espectáculo.

