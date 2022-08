Karla Panini al hijo de Karla Luna: "en vida, a tu madre sólo le diste problemas"

México. Karla Panini arremete fuertemente en contra del hijo de Karla Luna, quien murió en septiembre de 2017: "En vida, a tu madre sólo le diste problemas". En varios portales de noticias se comparte la pelea que Panini y el joven habrían tenido recientemente.

Rubén Rodríguez Luna, hijo de Karla Luna, ha hecho público que no ha podido ver a sus hermanas porque Américo Garza y Karla Panini no lo permiten.

Cuando murió Karla Luna, sus dos hijas Nina y Sara se quedaron con su padre Américo, quien fuera su esposo y después se relacionara sentimentalmente con su amiga y compañera de escenario Karla Panini.

Stehpany y Rubén son los otros dos hijos mayores de Karla Luna, quienes viven aparte con la familia de la fallecida actriz y en días pasados Rubén comentó una imagen que Panini colocó en Instagram; en ella aparece su hermana Sara.

Karla Panini, Américo Garza y su familia. Foto de Instagram

Rubén expresó que Panini "ha envenenado" a sus hermanas y le reclama que por su culpa no ha podido verlas.

"Mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ‘si no las vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas."

Rubén tuvo como respuesta de Karla Panini lo que tal vez no esperaba, pues lo llamó ridículo, payaso y flojo: "Ridículo, pelea, dime las cosas de frente o por el teléfono. Ponte a jalar, que en vida de tu madre sólo le diste problemas, ni un orgullo ni tú ni tu hermana psicópata."

Y como prueba de las convivencias con las niñas, Panini comparte algunas imágenes en Instagram y le reclama que él y su familia no acudieron.

Karla reprueba que Rubén le reproche por situaciones familiares a través de las redes sociales, pero le hace ver que si así quiere, ella está dispuesta a contestarle y seguir.

"Si tu deseo es seguir litigando en redes sociales y en la suprema corte de Facebook, le seguimos. No tenemos problema".

Pero también Karla Panini le dice a Rubén que si quiere ver a sus hermanas le hable a su esposo Américo para que puedan acordar una cita, de esa manera hablar, aclarar cosas y llegar a acuerdos razonables.

Te recomendamos leer: