Karla Panini asegura que Karla Luna la perdonó antes de morir

Karla Panini y Américo Garza ofrecieron una entrevista al programa Primer Impacto de la cadena Univisión, donde la ex "Lavandera" aseguró que en septiembre de 2017 Karla Luna le otorgó el perdón por lo que ocurrió entre ellas.

"Yo sé que ella se fue en paz, yo sé que sí, inclusive hubo una última llamada que obviamente nosotros no sabíamos que iba a ser la última llamada, en donde habló con mi esposo", comentó Karla Panini sin dar detalles de esa llamada que tuvieron con Karla Luna, quien falleció víctima de cáncer el 28 de septiembre de 2017.

Durante la entrevista Karla Panini confesó que le preocupa la seguridad de sus hijos Gabriel (fruto de su matrimonio con Óscar Burgos "El Perro Guarumo") e Isabella (hija también de Américo Garza). "Nuestra bebé tiene año y medio y he recibido mensajes de que 'ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel, porque te lo mereces', entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos, el que haya alguien tan fanático que pueda llegar a hacer algo".

Tanto Américo Garza como Karla Panini, piden que lo ocurrido en el pasado quedé precisamente en el pasado, especialmente por el bienestar de las hijas menores de Karla Luna.

Lo que ocurrió entre él y yo en su momento se habló, yo fui con quien tenía que hablarlo y no una vez, alrededor de unas tres veces.

"Acudí cuando ella (Karla Luna) me mandó llamar y yo fui de todo corazón, llegue a tener paz y yo sé que ella también la tuvo, porque se aclararon muchas cosas".

Américo Garza aseguró que todo lo que está ocurriendo, fue organizado por la familia Luna por intereses económicos, ya que supuestamente están preparando una serie. "Están desde hace tiempo tendiendo una serie, lo tienen ya tratado, su fin económico, las niñas son un muy buen interés también para la serie, lo cual a mí no me parece correcto".

A Karla Panini no le importan si la creen la villana del cuento

En una entrevista anterior con Gustavo Adolfo Infante, Karla Panini manifestó al ser cuestionada sobre aquella traición a su mejor amiga Karla Luna. "Es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré".

Fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida, eso es parte de mi pasado, es algo que yo no voy a exponer ante nadie.

Karla Panini dejó muy en claro que no estaba haciendo esta entrevista para alguien le crea, "ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala, yo no tengo porque darle explicación a nadie más ni a un país".

También te puede interesar:

Así lucía Karla Luna cuando era la chica del clima, antes que Yanet García

Supuestas brujerías que Karla Panini y Américo Garza hicieron a Karla Luna

Platanito asegura que el karma les llegó a Karla Panini y Américo Garza