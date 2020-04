Karla Panini aseguró que Dios perdonó todos sus errores

Desde hace varios días Karla Panini ha estado en tendencia en redes sociales por lo que ya muchos saben, aquella supuesta traición a su amiga Karla Luna (quien falleció en septiembre de 2017 a causa del cáncer que padecía). Una nueva "ola" de críticas recibió la ex Lavadera luego de que una usuaria de Instagram le mandara un meme con una foto suya de su boda con Américo Garza donde decía, "quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga".

En redes sociales resurgió un video donde Karla Panini pedía a las personas detener su odio hacia ella. "Que si yo hice, que si no hice, que si dije, que si actué...lo que sea, dejame a mí pagar mis deudas, si me llega, si no me llega el karma, si me va bien, si me va mal, esa es mi vida, dejame a mí pasarla bien o pasarla mal".

Ya Dios dirá mi futuro, no está en tu boca mi futuro, no está en tu crítica, ya Dios si él me quiere bendecir que bueno, si no soy digna pues ya Dios sabrá, Dios es él que define, Dios dice, nadie más.

Asimismo Karla Panini resaltó que Dios ya había perdonado sus errores, "nadie más puede hablar de la imperfección de otra persona, porque todos somos imperfectos, todos en está vida, todos, somos imperfectos no hay nada que me derrumbe, me he hecho fuerte en este tema porque así tocó, mis errores me llevaron a soportar todo este tema".

Y perdono porque Dios me perdonó a mí.

La ex Lavandera manifestó que mientras muchas personas la critican, "las bendigo y los bendigos, hablo pura vida para ustedes, hablo pura cosas buenas para ustedes".

Hace unos meses, Karla Panini se defendía hacia del "hate" que recibía:

Unos meses antes de su lamentable muerte, Karla Luna tuvo una charla con EL DEBATE, donde compartió las siguientes palabras, en relación con la traición que vivió por parte de su mejor amiga, su comare: "la mayor enseñanza que he aprendido de la vida es que no debes de depositar nunca nada en nadie, no debes esperar nada de nadie".

En la única que debes de creer es en ti mismo, si depositamos siempre, no sé, cualquier cosa en otra persona, y esa persona nos falla, se va a caer todo, pero tú nunca te vas a fallar a ti.

"Entonces tienes que creer en ti, tienes que luchar por ti, tienes que luchar por tus sueños, tienes que levantarte de la cama para que no sean solo sueños y que empiecen a suceder las cosas”.

