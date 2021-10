Karla Panini ataca a la familia de Karla Luna, los llama "parásitos" y "vividores" (VIDEO)

"Esa familia está llena de parásitos y vividores", fueron las palabras de Karla Panini, quien arremetió en contra de la familia de la fallecida comediante Karla Luna. La ex integrante de "Las Lavanderas" (la ex comadre güera), llevó a cabo un Instagram Live para informar que su esposo Américo Garza y ella, van a desenmascarar a los familiares de la "comadre morena".

Mucho se ha dicho que Karla Panini traicionó vilmente a su "mejor amiga" Karla Luna, al tener un amorío con su esposo Américo Garza. Al final de cuentas se quedó con el hombre de su compañera de trabajo y actualmente, las hijas de la "comadre morena" están a su cuidado.

En la transmisión en vivo que llevó a cabo en su cuenta de Instagram @kpaninimx, manifestó que contrario de lo que muchos piensan y ante las constantes críticas, Américo Garza y ella viven muy bien: "a todo dar, todos los días".

"Hay gente que no ha entendido bien esta historia, los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo y mi esposo ante todo esto, así que es importante hablar de muchas cosas".

Karla Panini manifestó que si ha permanecido en silencio no es por miedo, "nosotros no le tenemos miedo a nadie y menos a esa gentecita muy corriente, que le gusta andar en líos porque les pagan", refiriéndose a la familia de Karla Luna.

Según la ex "Lavandera", todas las declaraciones que han hecho los familiares de Karla Luna, llevan dinero de por medio. "La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio".

No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones.

Al final de su live en Instagram, Karla Panini señaló que la vida sigue y todo esto es pasado, "¿por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero, la gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático".

Estos comentarios de Karla Panini llegan luego de que Érika Luna, hermana de Karla Luna, asegurara que la ex "comadre güera" le hizo brujería a la "comadre morena", lo que habría provocado su muerte.

"A mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió, me ha costado mucho trabajo recordar, realmente me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no veíamos, lamentablemente ahorita es demasiado tarde", expresó Érika Luna a través de un video que publicó en sus redes sociales.