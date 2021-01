Karla Panini confiesa todas las cirugías que se hizo en el pasado

Karla Panini de 41 años de edad se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de México, esto después de la supuesta traición que cometió contra su amiga Karla Luna, pues la ex lavandera mantuvo una relación con el esposo de la fallecida comediante quien ahora es su esposo, lo que causó controversia en redes sociales durante varios años.

Pero ahora Karla Panini vuelve a la polémica, esto después de que la mujer originaria de Monterrey, confesara en una entrevista todas las operaciones estéticas que se ha realizado y estas han sido aumento de busto, además de una operación de nariz, pero eso no es todo pues dejó en claro que más de un famoso ha recurrido al bisturí con la finalidad de mejorar su imagen.

Fíjate que mi cirujano me dijo en el momento que me opere las bubis me dijo, te operó la nariz y yo como que dije 'o sea la tengo muy fea', pero yo como dije 'no todavía aguanta', la verdad me daba miedo dijo Karla Panini quien se le ve con un look más moderno empezando por su cabellera la cual lucia demasiado rubia.

Por si fuera poco, Karla Panini dijo que los famosos deben recurrir a estas situaciones para verse mejor en televisión pues son imagen, por lo que ella está muy feliz por los arreglos que se hizo, además la ayudaron demasiado en su carrera, pues a la rubia se le miraba cada vez más guapa en las presentaciones que realizaba por toda la República Mexicana.

Una de las cirugías más recientes de Karla Panini fue lipectomía y liposucción, esto después de haber dado a luz a su hijo Gabriel, por lo que la conductora, satisfecha con los resultados pasados decidió someterse a estas dos cirugías con las cuales le quedó tremendo cuerpazo a la mujer quien se ha cuidado de no mostrarlo en traje de baño.

Me empezó a gustar los resultados y luego también me empezó a gustar obviamente a quien no le va a gustar que te digan que te ves muy bien o sea y más en tele pues estás viendo un cambio dijo Karla Panini en la entrevista donde se ve muy alegre a pesar del escándalo que vivió en el pasado en relación con Karla Luna su ex amiga.

Tras las declaraciones de Karla Panini los internautas se quedaron perplejos, pues muchos no se imaginaron que la famosa estaba operada, mientras que otros lo notaron desde hace tiempo, por lo cual comenzó una batalla entre sus fans y los no tan fans de Karla Panini.

"Panini siempre hermosa!!! eres el éxito y todo s lo sabemos", "Por más que quiera pretender que cambio y que alaba a Dios no puede negar la Cruz que carga, se le sale por los codos su vulgaridad. El conductor muy bueno y educado, creo que tendrá mucho éxito con su programa", "Que padre que la inviten ya basta de tanta popo que le echan si de verdad creen todo lo que dicen los luna", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Karla Panini en la entrevista.

Otra de las cosas por las que Karla Panini es muy polémica, fue por las últimas declaraciones que lanzó en el pasado entorno a Karla Luna del como se dio el romance con Américo Garza, con quien la presentadora procreó a un hijo, por si fuera poco algunos aseguraron que Karla Panini se ve muy cambiada tras dicha polémica de hace años.