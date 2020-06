Karla Panini cuenta los motivos del final de "Las Lavanderas"

Fue en el 2014 cuando se dio a conocer que el entonces exitoso dúo cómico "Las Lavanderas", conformado por Karla Luna y Karla Panini, llegaba a su final. En un principio se dijo que el motivo de su separación era la ya tan conocida historia de traición de una amiga a otra amiga.

En la entrevista que Karla Panini concedió a Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, habló al respecto. "Hubo muchas cosas para que se diera un final de 'Lavanderas', que ya venía hablándose desde el año 2013", manifestó la ex "comare güera".

Uno de los motivos del final de "Las Lavanderas" fue la fe que profesaba; en ese entonces Karla Panini se había unido a la iglesia cristiana.

La primera situación por la que se hablaba de una separación, es porque yo tenía un cambio de vida, hice cambios en mi forma de ser, en mi fe y ya me sentía incómoda en el escenario, me costaba trabajo estar en el escenario haciendo lo que yo hacía.

Otro de los motivos, de acuerdo con Karla Panini, fue por unos problemas económicos que supuestamente tuvo con Karla Luna.

En el 2012 Karla Panini fue requerida por la autoridad correspondiente ante una falta de pago de impuestos, "pago que era de las dos, tanto mio como de la señora Karla Luna". La ex comediante mencionó que todos los depósitos de "Las Lavanderas" entraban a su cuenta porque Karla Luna, en ese momento, no estaba daba de alta en Hacienda. Dichas ganancias del dúo cómico entraban a la cuenta de Karla Panini y a su vez, ella tranfería ese dinero a la "comare morena".

"Cuando a mi me requieren en ese año, me dicen la cantidad de impuestos que hay que pagar, entonces yo le digo a ella 'sabes que, hay que pagar esta cantidad de impuestos que nos corresponden a las dos'".

Esa fue otra razón (de la separación de "Las Lavanderas") porque ella no me respondió sobre ese dinero, hubo un conflicto grande también por esa situación.

A Karla Panini no le importan si la creen la villana del cuento

En otra parte de dicha entrevista, manifestó al ser cuestionada sobre aquella traición a su mejor amiga Karla Luna: "es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré".

Fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida, eso es parte de mi pasado, es algo que yo no voy a exponer ante nadie.

Karla Panini dejó muy en claro que no estaba haciendo esta entrevista para alguien le crea, "ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala, yo no tengo porque darle explicación a nadie más ni a un país".

