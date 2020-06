Karla Panini cuenta tajantemente su supuesta verdad sobre Karla Luna

Karla Panini recibió en su hogar en Monterrey, Nuevo León al periodista Gustavo Adolfo Infante para llevar a cabo una entrevista y hablar sobre todo el escándalo a su alrededor. Como se recordará hace unas semanas la familia Luna publicó el audio de una conversación entre ella, Karla Luna y Américo Garza, donde la fallecida comediante los encara por el amorío que tenían a sus espaldas.

"Tú destruiste mi matrimonio Karla (Panini), tú lo destruiste, te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio", se escucha decir a Karla Luna en una parte de dicho audio. Ante esto los ataques y críticas hacia la ex "comare güera" se intensificaron, lo que desató una serie de acusaciones en su contra, así como unas revelaciones de su pasado.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante y que una primera parte se transmitió este lunes en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, a la pregunta si ella le había quitado el esposo a su mejor amiga Karla Luna, simplemente respondió: "es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo, es un tema que yo superé, yo lo traté con la persona que tenía que tratarlo, es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar".

Número uno, no tengo porque dar explicación de mi vida privada a nadie y número dos, ella no está.

A Karla Panini no le importan si la creen la villana del cuento

Karla Panini mencionó que en su momento no habló de todo esto porque Karla Luna ya no estaba y cuando aún vivía, por la enfermedad que padecía se mantuvo callada. "Es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré".

Fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida, eso es parte de mi pasado, es algo que yo no voy a exponer ante nadie.

Karla Panini dejó muy en claro que no estaba haciendo esta entrevista para alguien le crea, "ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala, yo no tengo porque darle explicación a nadie más ni a un país".

