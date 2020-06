Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna por difamaciones

En otra parte de la entrevista que Karla Panini concedió a Gustavo Adolfo Infante en su hogar en Monterrey, Nuevo León, la ex "comare güera" dio a conocer que demandará a la familia de Karla Luna ya que según ella tiene conocimiento, los hermanos y los hijos mayores de la fallecida comediante, son quienes "orquestaron" la campaña de odio y desprestigio en su contra.

Karla Panini mencionó que además de demandar a la familia de Karla Luna, ejercerá acción jurídica en contra del empresario Felipe Silva (quien aseguró haberle pagado miles de dólares a cambio de sexo) y de las personas que están o han manejado una cuenta de red social a su nombre. La ex Lavandera dejó muy en claro que la única cuenta de red social que tiene (y que no usa desde el pasado 9 de mayo por recomendación de sus abogados), es la cuenta en Instagram @malinfluencersmx.

Karla Panini manifestó que en todo este escándalo hay tres versiones diferentes, la de ella, la de Karla Luna y la de su esposo Américo Garza. "¿Y cuál es la tuya al respecto?", le preguntó Gustavo Adolfo Infante, a lo que respondió:

Lo único que te puedi decir es que yo ya traté ese tema, para mí es un asunto más que perdonado y olvidado de mi parte, así fue y así seguirá siendo.

A Karla Panini no le importan si la creen la villana del cuento

Karla Panini mencionó que en su momento no habló de todo esto porque Karla Luna ya no estaba y cuando aún vivía, por la enfermedad que padecía se mantuvo callada. "Es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré".

Fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida, eso es parte de mi pasado, es algo que yo no voy a exponer ante nadie.

Karla Panini dejó muy en claro que no estaba haciendo esta entrevista para alguien le crea, "ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala, yo no tengo porque darle explicación a nadie más ni a un país".

También te puede interesar:

Así lucía Karla Luna cuando era la chica del clima, antes que Yanet García

Platanito asegura que el karma les llegó a Karla Panini y Américo Garza

Supuestas brujerías que Karla Panini y Américo Garza hicieron a Karla Luna