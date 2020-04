Karla Panini, entre broma, reveló a Karla Luna su amorío con su esposo

Karla Panini al día de hoy sigue siendo atacada y criticada en redes sociales, por la supuesta traición que cometió al quitarle el esposo a su mejor amiga Karla Luna. Recientemente la ex Lavandera enfrentó de nuevo las críticas luego de recibir un meme que decía "quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga", palabras acompañada de una fotografía de Karla Panini junto a Américo Garza, el día de su controvertida boda.

"Me vale y si dicen de mí, hablan y traen memes...estoy acostumbrada, no pasa nada; veamos cosas que de verdad nos nutren, veamos cosas de verdad interesantes, tengamos paz, tengamos esperanza, tengamos fe, vamos a ponernos a orar no andar haciendo lio ni chisme, vamos a ponernos hacer cosas más lindas...si hice o no hice, bueno, ya pasó", respondió Karla Panini en redes sociales.

Ante esto, usuarios de redes sociales "revivieron" un video cuando en un programa de Las Lavanderas, Karla Panini le confesaba a Karla Luna que supuestamente tenía un amorío con su esposo Américo Garza.

Karla Luna, en su personaje de la "comare morena", siguiendo la rutina improvisada en el programa comentó que la "comare güera" (Karla Panini), estaba de malas porque tenía dos años sin relaciones sexuales. Esto haciendo referencia al tiempo que en realidad, Karla Panini tenía divorciada de su esposo, el también comediante Óscar Burgos (el Perro Guarumo).

"A ver si su bato se la parcha", expresó Karla Luna, a lo que Karla Panini le respondió: "no fíjese, voy a pedir a su bato que me parche". Sorprendida por la respuesta la "comare morena" agregó, "no se meta en camisa de once varas". La "comare güera" con risa sarcástica, señaló que le dio a Karla Luna donde más le dolía.

