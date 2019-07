Karla Panini habla sobre aquella traición a su amiga Karla Luna

Karla Luna y Karla Panini formaron uno de los duos más cómicos del país, Las Lavanderas. Sin embargo esa gran amistad no terminó de la meor manera. Una traición separó a la comare morena y a la comare güera. En Twitter se ha revivido aquella polémica.

La cuenta de Twitter @LaComadree narra cómo fueron los inicios de Karla Luna y Karla Panini, cómo fue el nacimiento de Las Lavanderas, el éxito que comenzaron a tener, la traición por parte de la comare güera y lo ocurrido después de la muerte de la comare morena.

Ante esto Karla Panini compartió una serie de videos en la cuenta de Instagram Mal Influencers, donde le pidió a todos sus haters ya olvidar lo que ocurrió años atrás. "No importan que tiren hate, no pasa nada, nosotros les vamos a tirar muchas bendiciones".

Ya dejen ese tema, los involucrados estamos en paz, ya estamos haciendo otras cosas, estamos en otro cotorreo de la vida y ustedes siguen con ese tema.

Karla Panini señaló que mientras muchos la están criticando por algo que ya pasó, ella está de los más relajada y feliz en sus vacaciones en Cancún: "ustedes tirándome odio y yo ni en cuenta, miren, yo empoderada, en cuerpazo".

Estamos felices, estamos en paz, estamos contentos.

"Ya relajense, si yo ya estoy bien, ¿ustedes porque siguen mal?, ¿por qué les gusta seguir hablando de los mismos temas, si nosotros ya le dimos vuelta a la página", manifestó la ex Lavandera.

Unos meses antes de su lamentable muerte, Karla Luna tuvo una charla con EL DEBATE, donde compartió las siguientes palabras, en relación con la traición que vivió por parte de su mejor amiga, su comare: "la mayor enseñanza que he aprendido de la vida es que no debes de depositar nunca nada en nadie, no debes esperar nada de nadie".

En la única que debes de creer es en ti mismo, si depositamos siempre, no sé, cualquier cosa en otra persona, y esa persona nos falla, se va a caer todo, pero tú nunca te vas a fallar a ti.

"Entonces tienes que creer en ti, tienes que luchar por ti, tienes que luchar por tus sueños, tienes que levantarte de la cama para que no sean solo sueños y que empiecen a suceder las cosas”.

Karla Luna perdió la vida a fines de septiembre de 2017, luego de una tercera lucha contra el cáncer.