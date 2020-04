Karla Panini invita a leer la biblia y no andar haciendo chismes

"Se que estamos todos guardados en la casa, pero hay cosas más importantes que hacer, leer un libro chilo, no andar leyendo chisme, leer la biblia, hacer cosas buenas con tus hijos, convivir, reflexionar, dar amor", comentó Karla Panini ante las recientes críticas en redes sociales, luego de que una usuaria de Instagram le mandara un meme con una foto suya de su boda con Américo Garza donde decía,"quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga".

Dichas palabras era en referencia a la traición de Karla Panini a Karla Luna, quien decía era su mejor amiga. La ex Lavandera respondió a esta persona que le envió esa imagen, "que bonitos salimos, fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en tu casa mi reina, ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea, quédate en tu casa".

Ante los ataques al revivir la traición a su fallecida amiga Karla Luna, supuestamente Karla Panini había dado de bajo su cuenta en Instagram, a lo que aclaró en otra de sus redes sociales, que su perfil estaba suspendido temporalmente ya que estaba en un proceso de verificación.

No está cerrada ni estoy escondida de nada, me vale, y si dicen de mí, hablan y traen memes...estoy acostumbrada, no pasa nada.