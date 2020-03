Karla Panini no se queda callada y arremete en contra de haters

Recientemente Rubén Luna, hermano de la fallecida comediante Karla Luna, compartió en sus redes sociales un video donde señaló que Karla Panini y Américo Garza solo han causado más dolor a su familia desde la muerte de la "comare morena".

Como se recordará, a los pocos días de morir Karla Luna su ex esposo Américo Garza (hoy esposo de Karla Panini) se llevó a sus hijas Nina Victoria y Sara Valentina, "hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona", aseguró Rubén Luna. Ante esto la ex "comare güera" ha recibido más ataques y críticas en redes sociales.

Karla Panini no se quedó callada y mandó el siguiente mensaje a todas las personas que la han estado atacando. "Hoy esta actitud y esta cara que me ven es de una mujer o de una persona harta, nefastiada, nunca vamos a llegar a ser perfectos, somos humanos, somos de carne".

Brujeres, mujeres hermosas que vienen a esta cuenta bufándome y atacándome, muchachas ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy.

La ex Lavandera quien supuestamente traicionó a su mejor amiga Karla Luna al meterse en su matrimonio con América Garza, mencionó que las mujeres están en una lucha por igualdad y a su vez, se atacan entre ellas mismas.