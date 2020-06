Karla Panini quiso vender su entrevista y cobrar en dólares, revela periodista

La comediante Karla Panini, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, intentó vender entrevista ofrecida por ella y Américo Garza, su esposo, y cobrar en dólares, revela la periodista Angélica Palacios en su programa de Multimedia 7 en YouTube Suéltalo aquí.

Karla Panini y Américo Garza habrían intentado vender su propia entrevista a una empresa estadounidense, pero no pudieron llegar a un arreglo, destaca la misma periodista.

Américo y Panini se sintieron la pareja de villanos que todos los medios quieren entrevistar. Fueron a Univisión, la empresa donde originalmente ellos querían cobrar por esa entrevista.2

Palacios resalta que Univisión les dijo claramente a Panini y a su esposo Américo que no tenían dinero para pagar lo que ellos pretendía, que era mucho dinero y en dólares.

No nos interesa, no tenemos dinero para pagar’. No llegaron a un acuerdo. La Panini le puso muchos ceros y quería dólares por la entrevista”, asegura Palacios.