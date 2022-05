Karla Panini reacciona por primera vez a los memes que le hacen por su nueva vida

Karla Panini de 42 años de edad, se ha convertido en una persona viral para las redes sociales, esto después de haber terminado su amistad con Karla Luna hace unos años y además por haberse casado con Américo Garza, ex pareja de la primera, lo que ha desatado una serie de memes en su contra.

Es por eso que Karla Panini sacó a su famoso personaje de Lavadandera para reaccionar a todos los memes que le han hecho con el paso de los años y lejos de que le afecte ya lo toma con humor dejando en claro que ese tipo de comentarios no le impiden hacer su vida normal.

Fue en su cuenta de Instagram donde se le ve con el vestuario de su personaje y viendo los memes que le hacen por su nuevo estilo de vida a lado de su esposo, por lo que sus fieles fans si lo tomaron con humor, mientras que otros de plano la atacaron nuevamente por hacerse la chistosa.

"Yo pienso que tienes más talento que ese personaje, ese personaje ya fué, ya hizo lo que tenía que hacer, yo creo que ya lo pasado pasado, y que te reinventes, inventa otro, yo sé que puedes", "Te amo jajjajajajja, pero no es Luz Clarita he morra jaja es María Belén", "Haré como que me agradas, pero solo por qué yo aplique la misma que tú solo que mi amigo no ha muerto solo le bajó a su ex", escriben las redes.

Te puede interesar:

Para quienes no lo saben, Karla Panini desde hace tiempo vive en Monterrey, donde se ha enfocado en su vida, aunque algunas veces es invitada a programas locales donde comparte sus nuevos proyectos, ella sigue firme en trabajar, dejando en claro que nada que la relacione con Karla Luna le afectara, pues hubo un tiempo en que el chisme fue tan mediático que sí le afectó, pero ya no.

Cabe mencionar que muchos le han dicho a la también animadora que debería regresar a la televisión, pero al parecer no le interesa del todo formar de lleno parte de la farándula, pues sabe que el ambiente es tenso.