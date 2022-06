Karla Panini responde a ataques de odio de las personas con mensaje fuerte en Instagram

México. Karla Panini explota en contra de las personas que hablan de ella en redes sociales y en Instagram publica un fuerte mensaje a ellas en el que asegura que ya no se quedará callada ante tantos ataques.

“Sorry not sorry. Muchos años callé, ya NO”, escribe Karla Panini en el post, además refiere que "lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”.

"Te odiamos Panini", es uno de los tantos mensajes que a Karla le escriben personas en redes sociales y ese "odio" se lo habría ganado la comediante desde 2017 cuando se hizo público que "le habría quitado" el esposo (Américo Garza) a Karla Luna, su amiga y compañera de Las Lavanderas, quien murió a finales de ese mismo año a causa de cáncer.

Karla Panini y Américo Garza. Foto: captura Instagram

Según información en varios portales de noticias, Karla Panini ha recibido en estos años fuertes ataques y ha sido juzgada desde el ojo público por la manera en que comenzó su relación amorosa con Américo, su actual esposo, y por unos audios comprometedores que se mostraron años atrás sobre su proceder en contra de Karla Luna.

Pero los haters son quienes más arremeten en contra de Karla Panini con frecuencia y anteriormente ha expresado sobre ellos: “A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo y no crean que no como, no crean que no vivo feliz y no crean que no hago mi vida. Mi vida está exactamente igual”.

Pero Karla Panini también ha comentado en Instagram que jamás le quitó a Karla a Américo y deja en claro que él está con ella porque así lo quiso él, y aunque en varias ocasiones se ha mencionado que pasan por momentos críticos como pareja y han estado a punto de separarse, esto no ha sido hasta ahora.

Además Karla y Américo en algunas ocasiones publican imágenes donde posan juntos muy enamorados, lo que también les vale un sin fin de críticas en las redes sociales.