Karla Panini responde a las acusaciones de la familia de Karla Luna

Los papás, hermanos e hijos mayores de Karla Luna llevaron a cabo un video donde comentaron que a tres años de la muerte de la comediante, solo han visto en dos ocasiones a las hijas menores de la "comare morena", quienes viven con Américo Garza y Karla Panini. Asimismo dieron a conocer que Karla Luna fue estafada por estas dos personas.

En el video fue publicado el audio de una conversación entre Karla Luna, Americo Garza y Karla Panini. "Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad, dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así. Ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa, porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas, te estoy dando la oportunidad y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice, eres mentirosa, eres traicionera y eres falsa", le dijo Karla Luna a Karla Panini.

Tras la publicación de este video, "La verdad de Karla Luna", la ex Lavandera Karla Panini respondió en su cuenta de Twitter:

No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz, sigan inventado historias.

Karla Luna y Karla Panini cara a cara

La fallecida comediante le dijo a quien se decía su mejor amiga, que si ella le hubiera dicho en su momento todo lo que pasó con su esposo Américo Garza, la hubiera perdonado más sin embargo, Karla Panini siguió con sus mentiras.

Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste, te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas.

En el audio inédito Karla Luna lee varios mensajes que se enviaban Karla Panini y Américo Garza, en uno de estos, la ex "comare güera" le dice que ya no soportaba a la "comare morena", pidiéndole que la tratara mal como ella trataba a su entonces esposo Óscar Burgos ("El Perro Guarumo"). Ante esto, Karla Luna puso en su lugar a Karla Panini de la mejor manera:

Eres muy mala, puedes ser hermosa Panini, puedes ser muy bella, pero la belleza interna es la que perdura toda la vida, el físico se te va a acabar, pero lo bello, lo de adentro, se queda toda la vida y es lo que perdura para siempre.

Posteriormente Karla Luna se dirigió a su esposo: "Américo se inteligente, si te vas a fijar en una mujer bella, que sea bella por dentro y por fuera, porque la mujer que hace esto te lo puede hacer a tí también".

