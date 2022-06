Karla Panini revela el porque no extraña a Karla Luna tras su muerte

Karla Panini de 42 años de edad, causó gran revuelo de nueva cuenta, pues en una reciente entrevista que le hicieron dijo no extrañar a su ex compañero de trabajo Karla Luna, quien falleció hace unos años víctima de cáncer, pues dejó en claro que la ve todos los días reflejada en sus hijas a quienes pasó a convertirse en su madrastra.

Como muchos ya lo saben, el nombre de Karla Panini siempre ha causado revuelo por como terminó su amistad con Karla Luna, pues muchos fans de la desaparecida artista la acusan de tracionarla cuando más la necesitó, además de haber mantenido un romance con su pareja de momento Américo Garza, con quien hoy forma una familia.

La otra vez me preguntaron en el Instagram, si yo la extrañaba y mi respuesta fue no la extraño, porque aquí está, la veo en Sara, la veo en Victoria, la veo cuando Sara canta muy bonito Luna cantaba bonito, la veo en Victoria cuando pinta Karla hacia cuadros y le salían muy bonitos", dijo Karla Luna en la entrevista.

Y es que si bien para Karla Panini el tema de Karla Luna ya quedó en el pasado, siempre le preguntan, pues fue uno de los escándalos más virales donde hubo de todo, pues no solo se hicieron declaraciones en los medios, también se filtraron audios de como fue el rompimiento entre Las Lavanderas por diversas cuestiones entre ellas el supuesto engaño de Américo Garza.

"Me da coraje, tristeza, impotencia, dolor, frustración por luna sus hijas y por que la "amante/amiga" se quedo con ellas..... pudiendooo sanar con la familia de luna.... que dolo", "Ojalá que quiera mucho y cuide a esas bendis", "Como se atreve hablar de ella asi como si nada, no hay justificación para ella hace que me de un corajeee por su hipocresía", escriben las redes sociales sobre la entrevista.

Cabe mencionar que la también conductora, a pesar de todo el escándalo que aún sigue, trata de llevar su privada alejada del mundo de la farándula y compartiendo en redes sociales como es su vida familiar llena de amor contrario al hate que dice lo contrario.