Karla Panini se enfrenta al hijo mayor de Karla Luna y asegura que toda esa familia solo quiere fama

Una fuerte pelea se desató en redes sociales entre Karla Panini y Rubén Luna hijo de la fallecida Karla Luna y es que un comentario por parte de la primera hizo que la guerra se desatara, pues la comediante insiste en que los hijos de su ex compañera han tenido la oportunidad de ver a sus hermanas, pero ellos según no han querido hacerlo.

Y es que todo empezó cuando un usuario felicitó a una de las menores en redes sociales de Karla Panini deseando que la niña pudiera ver a sus hermanos mayores, por lo que la presentadora regia dijo que lo dudaba alegando que la familia Luna solo generaba problemas, por lo que Rubén de inmediato respondió.

"Según tú somos nosotros quienes actuamos con odio, rencor, ira y orgullo, solo basta ver tu respuesta a mi comentario, estás incitando a la violencia “Pelea” “Dime las cosas de frente” “Si tan hombrecito busque a mi esposo” ¿Que clase de escenario estás buscando?", escribió Rubén Luna en una captura de pantalla de los comentarios entre Karla Panini y dicho usuario.

Para quienes no lo saben, las dos hijas menores de la comediante fallecida fueron procreadas por Américo Garza quien al casarse con Karla Panini se las llevó con él, por lo que las menores al parecer nunca han podido ver a sus hermanas menores desde hace años, causando esta pelea.

"Yo en ningún momento fui irrespetuoso ni mi comentario fue agresivo ni mentira, al contrario, lo que comenté fue para esclarecer un tema en el cual estás mintiendo y me involucra. Por otra parte, yo no busco encajar en tus estándares, lo único que buscamos es convivir con mis hermanas y para ello no requerimos de una cédula profesional", se sigue defendiendo el joven.

Otra de las cosas que causaron revuelo es que la animadora regia dijo que según los hijos mayores de la desaparecida Lavandera, según solo le traían problemas, situación que le comentó en repetidas ocasiones cuando las dos eran amigas.