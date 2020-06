Karla Panini viste de la "comare güera" a hija de Karla Luna

La periodista Angélica Palacios, directora general de Multimedia 7, publicó en sus redes sociales una fotografía de Karla Panini junto a Nina Victoria, hija menor de la fallecida comediante Karla Luna.

En dicha imagen la pequeña esta disfrazada como la "comare güera", personaje que Karla Panini interpretada hace unos años junto a Karla Luna en el entonces exitoso dúo cómico "Las Lavanderas". La fotografía ha causado molestia e indiganción en redes sociales.

"Tremenda burla, hasta cuándo las autoridades voltearan a ver el caso, esas niñas no pueden estar con esa mujer", "como se atreve a ponerle esa vulgaridad a la niña", "intento de madre", "ya nomás eso faltaba", "Karla Luna era bella, tenía talento y dejó tres nenas y un caballero que seguirán su legado, a esa foto le ponemos 'como nunca seré'", son algunos de los comentarios en el post de Angélica Palacios.

Recientemente en un video publicado en el canal de YouTube de Multimedia 7, la periodista dio a conocer que Américo Garza y Karla Panini han tratado de callarla e intimidarla. Angélica Palacio recalcó que su libertad de expresión es algo que ellos no podrán quitarle.

A Karla Panini no le importan si la creen la villana del cuento

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Karla Panini manifestó al ser cuestionada sobre aquella traición a su mejor amiga Karla Luna. "Es un tema que yo ya dejé pasar, yo no voy hablar de alguien o de algo que ya sucedió, con quien tenía yo que aclararlo, lo aclaré".

Fue algo que sucedió y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida, eso es parte de mi pasado, es algo que yo no voy a exponer ante nadie.

Karla Panini dejó muy en claro que no estaba haciendo esta entrevista para alguien le crea, "ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si cree que soy buena o mala, yo no tengo porque darle explicación a nadie más ni a un país".

