Karla Panini y Américo Garza cuenta su historia a Laura Bozzo

Tras varios años ausente de la televisión mexicana ayer lunes la controvertida Laura Bozzo estrenó su nuevo programa "Laura sin censura", bajo la producción de Magda Rodríguez y que se transmite por Unicable. En el primer programa la llamada "Abogada de los pobres" entrevistó a través de una videollamada a Karla Panini y Américo Garza.

Durante la charla desde su hogar en Monterrey, Nuevo Léon, Kala Panini aseguró que ella y Américo Garza no iniciaron su relación amorosa a espaldas de Karla Luna, tampoco cuando la comediante luchaba contra el cáncer. La ex "comare güera" lamenta que la fallecida comediante creyera que su relación con Américo, era una traición. "En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores"

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Lo que más me dolió fue perder a mi amiga, porque era mi amiga, mi hermana y me dolió también perder la credibilidad de la gente, pues cuando antes me aplaudían, hoy me odian.

Karla Panini aseguró que al día de hoy, no tiene una amiga como Karla Luna: "extraño reírnos juntas, hasta la fecha no tengo una amiga con la que me ría mucho. Si ella estuviera aquí, nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz".

Por su parte Américo Garza contó que Karla Luna y él se separaron a fines del 2012, pero antes ya habían estado separados y volvieron a estar juntos en abril de ese año, ante el nacimiento de su hija Nina Victoria, misma época en que le detectaron cáncer a Karla Luna.

Laura Bozzo salió en defensa de Américo Garza y Karla Panini, por todo el odio que han recibido, señalando que si Karla Luna estuviera viva, no aprobaría los ataques hacia ellos. "Piensen qué habría querido hacer Luna, en lugar de estar atacando, tirando mierda a través de redes, estoy a favor de dos niñas que perdieron a su mamá".

Karla Panini sostiene su postura de no tener que pedirle perdón a nadie y que ella, no le robó el marido a nadie, como tanto se ha dicho.

No considero que yo tenga que ofrecer una disculpa pública, no dañé a alguien y si con esta situación alguna mujer se siente ofendida, pues lo siento, yo no me robé a nadie.

También te puede interesar:

Karla Panini cuenta los motivos del final de "Las Lavanderas"

Karla Panini cuenta tajantemente su supuesta verdad sobre Karla Luna

Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna por difamaciones