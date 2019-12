Karla Panini y su polémico mensaje sobre la traición a Karla Luna

Karla Panini compartió en su cuenta de Instagram un polémico mensajes; usuarios de dicha red sociales califican dicho mensaje como "cínico". La ex Lavandera revivió la traición que le hiciera a su entonces mejor amiga, la fallecida Karla Luna.

La hoy locutora de radio desde que se casó con Américo Garza en junio de 2016, recibe constantes críticas en redes sociales, donde la tachan de "roba maridos". Como muchos recordaran Karla Panini tenía un romance con Américo cuando él era esposo de Karla Luna. Esta traición fracturó y significó la separación del exitoso dúo de comedia Las Lavanderas. Ante las críticias la ex "comare güera" comentó:

Tantas bocas hablando mal de mí y ¿adivinen qué? la única que me interesa, me besa.

Ante su post en Instagram, los ataques no se hicieron esperar. "El karma de la vida es perro, uno no se va de esta vida sin pagar lo que debe", "desde que contestas es porque te arde que te pongan cosas", "siempre es buena la vieja confiable de refugiarse en un Dios, para pretender que sus tiempos de ser unos malditos egoistas insensibles nunca pasaron".

Asimismo hubo quienes aplaudieron las palabras de Karla Panini.

En febrero de 2017, Karla Luna charló con EL DEBATE durante las fiestas del Carnaval Guamúchil, donde compartió lo siguiente:

La mayor enseñanza que he aprendido de la vida es que no debes de depositar nunca nada en nadie, no debes esperar nada de nadie.