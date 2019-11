Karla Sofía furiosa con Yolanda Andrade por burlarse de ella

Karla Sofía arremetió en contra de Yolanda Andrade por tratarla con burla en el programa Montse&Joe y es que comentó en sus redes sociales que el trato que le dio la presentadora no fue del todo respetable e incluso quitaron varias partes de la entrevista.

"En la noche de ayer se emitió el programa de @montseyjoetv en el que me entrevistaron. Les doy las gracias por ello. La vez que había ido con mis compañeros de Nosotros los Nobles lo pasé muy bien y tenía muchas ganas de ir, hasta que fui. A día de hoy sigo sin saber para qué me invitaron", dice parte del texto.

Pero eso no fue todo pues la actriz recalcó que ella no tenía nada que ver con el resto de los invitados por lo que se sintió fuera de sintonía y es que como todos saben la actriz ha querido respeto desde que comenzó con su transición.

"No es que estuviera amargada, Yolanda, como más tarde nos reímos tú y yo, lo que estoy es hasta la madre. Y estoy hasta la madre de que ciertos temas sirvan, o de mofa, o se mezclen. Me parece deleznable, que para ganar un poco de rating, alguien, tenga que faltar al respeto con el fin de provocar la risa de cuatro retrasados mentales. Me parece deleznable que corten y editen lo que no les sienta bien. Emitieron mi respuesta sesgada porque le pregunté que cómo precisamente ella, que es reconocidamente gay, se sorprendía y me hablaba así", dice parte del texto.

Recordemos que Yolanda a estado en el ojo del huracán desde hace un tiempo pues, reveló que se casó con Verónica Castro hace varios años, pero la actriz desmintió la información, tachando a la conductora de querer colgarse de su fama.