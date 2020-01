Karla Sofía presume su implante de busto en Instagram

Quién no cabe de la felicidad por sus implantes de pecho es la actriz Karla Sofía, quien hace unos días decidió realizarse un pequeño cambio de imagen, pues quiere lucir de lo más sexy este nuevo año, por lo que ha logrado su objetivo.

La actriz subió una foto en su cuenta de Instagram donde se ve presumiendo su operación la cual le fascinó y es que aunque los haters la han criticado desde su transición sus verdaderos seguidores apoyan los nuevos cambios que está haciendo en su vida.

"Que hermoso, par de senos te dejaron!!! Felicidades te ves genial", "Wow te ves super bien para estar aún en la etapa de recuperación, vas con todo este 2020 eso es hermosa", "Cabello perfecto bubis perfectas. Vamos bien", le escribieron a Frida.

"Te tienes que enfrentar a mil millones de cosas y de situaciones que no te esperas y que si te esperas pero te las tienes que atravesar perdidas, llegadas nuevas formas de concebirte tu vida como tú te ves etc", dijo Karla sobre el rechazo que ha enfrentado en el programa Hoy.

Cabe mencionar que Karla Sofía no es una mujer dejada pues ya se ha enfrentado a personajes del espectáculo quienes según la actriz no han llevado con seriedad su transición por lo cual se les va con todo el caso más sonado fue como se sintió en el programa de Montse&Joe donde no estuvo nada cómoda durante la grabación.