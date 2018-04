Karla Souza da a conocer que ya es mamá de una niña

México. Karla Souza, protagonista de películas como "¿Qué culpa tiene el niño?", se convirtió en mamá y da a conocer la noticia con una foto de su hija en su cuenta de Instagram.

Karla Souza, de 32 años de edad, acaba de ser madre por primera vez y a través de sus redes sociales da la noticia que la tiene loca de felicidad.

Karla Souza y su esposo Marshall Trenkmann se han convertido en papás de una niña linda, a quien llamarán Gianna.

En una serie de Instagram stories, la actriz escribió que “los últimos nueve meses no le piden nada a un milagro”. God blessed us Dios nos bendijo. Una publicación compartida por KARLA SOUZA (@karlasouza) el Abr 19, 2018 at 3:41 PDT

Karla también comparte fotos de los meses de gestación sola y acompañada de su esposo y al final escribió diciendo “le damos la bienvenida a nuestra bebé saludable Gianna y no podemos sentirnos más bendecidos en estos momentos”.

Karla Souza recientemente estuvo en "el ojo del huracán" porque en una entrevista con Carmen Aristegui afirmó que fue violada por un director, y Televisa señaló a Gustavo Loza como el agresor, aunque ella nunca dijo el nombre.

Souza actúa en la serie "How to get away with murder", donde personifica a Laurel Castillo y comparte créditos con Viola Davis y Aldred Enoch.