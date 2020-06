Karla Souza presenta a su hermoso bebé Luka en redes sociales

Karla Souza presentó en sus redes sociales a su segundo hijo, a quien nombró Luka. El bebé nació el pasado viernes en un hospital en la ciudad de Los Ángeles, California. La actriz mexicana vendió la exclusiva del nacimiento de su nuevo hijo a la revista People y en su feed de Instagram compartió una de las fotos publicadas por la revista antes mencionada.

Gracias People por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer.

"Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka ❤️", manifestó Karla Souza en su post.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Luka llegó a llenar de más amor a la familia de Karla Souza y de su esposo Marshall Trenkmann, quienes contrajeron matrimonio en 2014. Cabe recordar que la actriz había anunciado en mayo pasado que estaba embarazada con una publicación en Instagram, donde aparecía con su hija Gianna en brazos.

"Los que ya vieron el módulo uno de Unleashed ya lo saben, pero la construcción de este curso también ha coincidido con mi embarazo ❤️ Abrirme de manera tan profunda mientras creo vida ha sido un gran regalo y me siento honrada de seguir compartiendo, creciendo y desatando con ustedes durante las próximas cuatro semanas", comentó en aquella ocasión.

Por otra parte, Karla Souza ha estrenado recientemente la serie "El presidente" en Amazon Prime, sobre el escándalo conocido coloquialmente como "FIFA Gate". Hace un par de semanas dijo en una entrevista con Efe, "mi personaje fue creado para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso. Se sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la investigación o quiénes estuvieron involucrados por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un personaje que tuviera la capacidad de transformarse en diferentes personas, con facilidad para los idiomas y que tuviera elementos masculinos y femeninos".

La actriz de películas muy exitosas como "Nosotros los nobles" (2012) o "Instructions Not Included" (2013), también se despidió recientemente de "How to Get Away with Murder", la serie protagonizada por Viola Davis con la que la latina se abrió hueco de manera muy importante dentro de la industria estadounidense.

"¡Ha sido un honor trabajar y aprender de Viola Davis en los últimos años! Más allá de su incomparable don y compromiso con este arte, es también una fuerza de generosidad y amabilidad", aseguró en redes sociales en mayo acerca de una serie en la que dio vida a Laurel Castillo y que cerró su andadura hace un mes tras seis temporadas.

También te puede interesar:

Ana de Armas y Ben Affleck ¿esperan a su primer bebé?

Adrián Uribe y Thuany Martins revelan el sexo de su bebé

Hanna, de HA*ASH, le da la bienvenida a su hija Mathilda