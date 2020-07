Karla Souza publica foto amamantando a sus Gianna y Luka al mismo tiempo

Karla Souza publicó en su feed de Instagram una fotografía donde comparte con sus miles de seguidores, un especial vínculo entre madre e hijo, en este caso, con sus dos adorables hijos Gianna y Luka. La actriz compartió un significativo mensaje junto a una foto donde amamanta a su dos hijos al mismo tiempo.

Mi vida a sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al día siguiente de que nació.

"Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido, pero también me ha hecho sentirme como una guerrera", mencionó Karla Souza en su post que tiene más de 300 mil likes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La actriz resaltó que todas las mujeres son unas guerreras, "así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeando pero así es esto ¿verdad?) al sonido maravilloso de los pañales sucios, ser mamá requiere muchísimo, así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso". Karla Souza expresó al final de su publicación:

Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro. #FuerteComoMamá.

En junio pasado Karla Souza presentó en sus redes sociales a su segundo hijo, a quien nombró Luka. El bebé nació el pasado viernes 19 de junio en un hospital en la ciudad de Los Ángeles, California. La actriz mexicana vendió la exclusiva del nacimiento de su nuevo hijo a la revista People y en su feed de Instagram compartió una de las fotos publicadas por la revista.

Gracias People por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cual mundo quiero ver a mis hijos crecer.

"Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka ❤️", manifestó Karla Souza.

También te puede interesar:

Karla Souza regresa a la televisión con "El Presidente"

Karla Souza con bello mensaje festeja el primer cumpleaños de su hija

Karla Souza asegura que no está en contra de Yalitza Aparicio