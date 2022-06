Karol G arma fiesta en su primera presentación en México

Guadalajara, Jalisco. Entre mucho glamour y entusiasmo, por parte de un público que portaba pelucas azules y mucho brillo, la noche de este miércoles Karol G se presentó en Guadalajara con su primera presentación en México, como parte de su tour Bichota Tour Reloaded.

Show desbordante

Previo a su salida al escenario, un DJ calentó los motores amenizando el Auditorio Telmex con los mejores éxitos actuales del reguetón, haciendo bailar a más de 40 mil personas en el recinto.

En punto de las 21:37 horas, la cantante colombiana Karol G salió entre euforia y gritos al escenario para cantar su primer tema de la noche Sejodioto, además siguió de inmediato con uno de sus primeros hits virales, Mi cama.

“Buenas noches Guadalajara. ¿Cómo están? Llevaba mucho tiempo que no cantaba en México, tengo concierto en Monterrey y dos en la Ciudad de México y me siento muy contenta de estar aquí porque desde el 2019 no venía a México entonces quiero que esta noche bailen, canten y disfruten de este show”, dijo Karol.

La velada seguía y el público no dejaba de cantar y gozar el espectáculo que Karol G había preparado para luego interpretar Poblado y Ay Dios mío. Además preguntó dónde era el afterparty, para después del show y así seguir la fiesta.

Luego sonó Gato malo, canción que originalmente interpreta con Nathy Peluso; así como Pineapple, Créeme y El barco.

Karol también no podía dejar pasar éxitos como Location y El makinón. Mientras que la gente se le entregó de manera total cuando cantó Provenza, Don’t be shy, 200 copas, su reciente sencillo, Mamiii su hit con Becky G y por supuesto Bichota y Tusa, y como regalo al final de la velada volvió a interpretar Provenza.