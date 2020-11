Karol G arrasó en los MTV EMAs y ahora van por los Latin Grammy 2020

Recientemente se llevó a cabo la entrega de los premios MTV Europe Music Awards (conocidos también como EMAs), galardones que entrega la conocida cadena de televisión desde 1994, a lo mejor de la música de Europa. Aunque Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es originaria de Latinoamérica específicamente de Medellín, Colombia, su música es la sensación en el continente europeo.

Karol G ganó dos premios MTV Europe Music Awards: Mejor Colaboración por su éxito global "Tusa" con Nicki Minaj y Mejor Artista Latino. Cabe resaltar que este es el primer año que los EMAs otorgan este galardón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En sus redes sociales Karol G manifestó su alegría y agradecimiento por estos dos nuevos premios a su carrera musical. Junto a un par de fotografías donde posa con sus dos MTV EMAs, la hermosa exponente del género urbano expresó:

Yes, hoy fueron dos en los MTV EMAs. ¡Wow, me siento súper bendecida de tenerlos a ustedes, súper afortunada! Gracias, gracias, gracias por tanto amor.

Karol G recibió muchas felicitaciones de parte de sus fans. Foto: Instagram @karolg

Karol G no solo ganó estos premios, sino que además puso el sabor latino a los MTV Europe Music Awards (que se llevaron a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria). La reguetonera llevó a cabo un fascinante show donde cantó por primera vez en un programa en vivo, su nueva canción "Bichota", acompañada de motocicletas y coches vintage de la década de los 60's, perros y un escenario literalmente en llamas.

Las nominaciones de Karol G para los Latin Grammy 2020:

Tras arrasar en los MTV EMAs 2020, ahora Karol G va por los Latin Grammy; a fines de septiembre pasado la Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados. Astros del reggaetón y el trap como J Balvin, Bad Bunny y Ozuna dominan este año las categorías principales y encabezan la lista general de nominados.

Karol G recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2020:

Grabación del año ("Tusa" con Nicki Minaj y "China" - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin).

Canción del año ("Tusa" con Nicki Minaj).

Mejor fusión/interpretación urbana ("China" - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin).

¿Cómo lo celebró Karol G? Compartió en sus redes sociales un video donde llevó a cabo un sensual baile a manera de festejo, por ser considerada por la Academia Latina de la Grabación, para la entrega de premios de este año. En la descripción de ssu post escribió: "así me siento con mis cuatro nominaciones a los Latin Grammy, ¡yes baby, that´s my type". Los amo a todos, gracias. Hoy estoy feliz y me siento súper".

En el video que Karol G compartió en sus redes sociales para celebrar sus nominaciones a los Latin Grammy 2020, usó un provocativo atuendo negro; durante su baile realiza un sexy twerking. "La reina", "te felicito, cada vez más, más y más reconocimientos", "te mereces eso y más", "hermosa, cuando uno brilla con luz propia jamás encuentra oscuridad y eso eres tú, felicitaciones", "no mereces menos", son algunos de los comentarios de sus fans.

La ceremonia del Latin Grammy 2020 se trasmitirá por Univisión el jueves 19 de noviembre. El show reconcebido con el tema "La música nos humaniza", contará con inspiradoras actuaciones desde múltiples ciudades del mundo y tendrá como base la ciudad de Miami, Florida. A través de un comunicado Gabriel Abaroa Jr., CEO de la Academia Latina de la Grabación, manifestó: "a lo largo del año pasado, continuamos manteniendo conversaciones con miembros (de La Academia Latina) para mejorar el proceso de premiación, exhortando activamente a la vez, a diversos creadores de música latina a unirse a La Academia Latina y participar. Hoy nos sentimos orgullosos de anunciar los nominados a la 21.a entrega anual del Latin Grammy, grupo que refleja la constante evolución de la música latina".