Karol G causa furor con su nuevo video "Bichota" en el que luce más sensual que nunca

Karol G, dejó boquiabierto a propios y extraños con el lanzamiento de su nuevo video "Bichota", y no solo por la letra de la canción donde empodera a la mujer, sino por lo sensual que luce con cada vestuario.

Bichota, es el nuevo sencillo y videoclip que lanzó el pasado viernes 23 de octubre y que no ha dejado de sonar, tanto asi que en apenas a 24 horas de su estreno ya tiene más de seis millones de reproducciones en YouTube.

Se piensa que "Bichota" será otro éxito como el que logró la reguetonera colombiana en el 2019 con la "Tusa", pues ya está entre los hits a nivel internacional.

El video "Bichota" de Karol G, también responde a varias letras compuestas por hombres dentro del género, del que ha querido explicar un poco más en sus redes sociales, según lo publicado por Tele13.

Al igual que con su video, Karol G, 'rompió' Instagram, al compartir fotografías del detrás de cámaras de su nuevo video, donde aparece con un vestido morado transparente con el que deja muy poco a la imaginación.

La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo? Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA!, escribió Karol G en su publicación de Instagram