Karol G celebra sus nominaciones al Latin Grammy 2020, con un sensual baile en redes sociales

Ayer la Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados para los Latin Grammy 2020. Astros del reggaetón y el trap como J Balvin, Bad Bunny y Ozuna dominan este año las categorías principales y encabezan la lista general de nominados. J Balvin recibió 13 nominaciones incluyendo dos a álbum del año y dos a grabación del año, seguido por Bad Bunny y Ozuna, que obtuvieron nueve y ocho respectivamente.

Otra de las grandes exponentes del género urbano, Karol G recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2020. ¿Cómo celebró? La cantante originaria de Medellín, Colombia compartió un video en su feed de Instagram donde llevó a cabo un sensual baile a manera de festejo, por ser considerada por la Academia Latina de la Grabación, para la entrega de premios de este año.

Así me siento con mis cuatro nominaciones a los Latin Grammy, ¡yes baby, that´s my type". Los amo a todos, gracias. Hoy estoy feliz y me siento súper.