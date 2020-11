Karol G como toda una reina en los Latin Grammy 2020, con su llamativo vestido Dolce & Gabbana

Karol G no ganó ninguna de las nominaciones que tenía en los Latin Grammy 2020, sin embargo, causó gran sensación con el performance que llevó a cabo en el escenario de esta ceremonia de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que se llevaron bajo muchas medidas sanitarias, ante la pandemia del Covid-19.

La hermosa reguetonera colombiana y novia del cantante Anuel AA, ofreció un fascinante show de su aclamado éxito internacional "Tusa"; la cantante de música urbana estuvo acompañada de varias violinistas y con una puesta en escena que recordaba a la Grecia antigua pero con unicornios. En su feed de Instagram compartió una serie de fotografías de lo vivido en los Latin Grammy 2020, compartiendo además con sus fans que "hace muchos años cuando veía en televisión a mis artistas favoritos, mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal".

No se si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación.