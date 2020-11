Karol G comparte el significado de su nuevo look, revelando nostalgia y dolor propio

La reguetonera colombiana Karol G sorprendió recientemente a sus millones de fans con su nuevo look. La cantante de 29 años de edad y originaria de Medellín, se tiñó su larga cabellera en un tono azul y en verdad, se ve aún más hermosa y radiante. "La Bichota" de la música urbana compartió un profundo mensaje en su feed de Instagram, donde explica el por qué de este cambió de imagen.

El color azul se relaciona con la tranquilidad, la protección, la salud, el entendimiento, el poder, la estabilidad, la inteligencia y la generosidad. Además de representar también la tristeza, la nostalgia, el dolor propio y la empatía por el dolor de los demás ❤️ ¿Quiénes se sienten azulitos como yo?

Muchos de sus seguidores interpretaron la última parte del mensaje de Karol G, como una posible confirmación de su ruptura con el también cantante del género urbano Anuel AA. "Este pelazo azul nunca le había quedado tan bien a alguien, la reina", "preciosa", "Diosa del Olimpo", "hermosa Karol", "eres la mejor", "la amo con todo mi corazón", "el azul te va bien, serenidad y tranquilidad", "es de mis colores favoritos, ahora entiendo su significado a mi actitud, Karol a más de una moda es lo que dice tu alma aquel color", "me quede pensando en el dolor propio, pero espero estés bien sabes que acá siempre puedes contar con nosotros", y muchos comentarios más recibió en su post.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la reciente entrega de los American Music Awards 2020, Karol G ganó el premio "Favorite Song - Latin". Foto: Instagram @karolg



Hace unos días Karol G manifestó haberse sentido toda una reina en la pasada ceremonia de los Latin Grammy 2020. Aunque no ganó ninguna de las cuatro nominaciones que tuvo, causó gran sensación con el show que llevó a cabo en el escenario de esta ceremonia de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Karol G recibió muchos halagos de parte de sus fans. Foto: Instagram @karolg

La novia del cantante Anuel AA ofreció un fascinante performance de su aclamado éxito internacional "Tusa"; estuvo acompañada de varias violinistas y con una puesta en escena que recordaba a la Grecia antigua pero con unicornios. En su feed de Instagram compartió una serie de fotografías de lo vivido en los Latin Grammy 2020, compartiendo además con sus fans que "hace muchos años cuando veía en televisión a mis artistas favoritos, mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal".

Asimismo Carolina Giraldo Navarro dejó muy en claro, que las críticas que algunas personas hicieron, no tienen mayor importancia para ella. "No se si es la tendencia o no (el vestido que usó), no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación".

Karol G mandó este mensaje a sus seguidores:

Ustedes quienes ahora ven televisión y sueñan en grande, amen el proceso que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en si mismos, el futuro es de ustedes y vale la pena arriesgarse. Todo el mundo tiene una opinión pero sigue solo la que te hace feliz a ti, que tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás.

El vestido en tonalidad rosa que usó para la alfombra roja del Latin Grammy es de la firma italiana Dolce & Gabbana. En la parte superior del diseño resalta su escote en forma de corazón con incrustaciones de piedras preciosas, mientras que en la parte inferior una voluminosa falda de tul. Complemente su outfit con un collar de diamantes en forma de picos de la prestigiosa firma de joyería Lorraine Schwartz.