Karol G divide opiniones con su atuendo en los Spotify Awards

Ciudad de México.- Karol G fue una de las celebs más ovaciones en la primera entrega de los Spotify Awards, que se llevaron a cabo la noche de este jueves en el Auditorio Nacional. La cantautora colombiana no solo se llevó a casa el premio "Artista femenina más escuchada en Spotify", sino también dio mucho de que hablar por el atuendo que usó a su llegada a este evento.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, desfiló por la alfombra verde de los Spotify Awards con un vestido de estampado anime muy colorido; debajo llevaba un bodysuit de látex que le dio un toque de extravagancia a su atuendo, que completó con unas botas altas.

Karol G es una de las cantantes del momento de la música urbana. Foto: José Méndez / EFE

Su outfit dividió opiniones entre sus seguidores: "derrochando brillo y elegancia por donde vayas, que hermosa estás y que orgullosos estamos de ti", "No Karol, de anime no", "estamos de acuerdo que todos amamos a Karol mamasita G, pero odiamos los anime", "¿por qué te pones esa ropa rara?", "pensé que era la Rosalía", "top queen", "diosa", "divina", "me encantó tu atuendo", son algunos de los comentarios en uno de los post de Karol G en su feed de Instagram.

Karol G cantó en el escenario de los Spotify Awards su éxito internacional "Tusa", el cual ha roto récords de reproducciones en Spotify, siendo una de las canciones más escuchadas en todo el mundo.

Al ganar el premio "Artista femenina más escuchada en Spotify", la colombiana comentó: "gracias, de verdad, esto significa que hay un montón de gente escuchando mis canciones y ese es el propósito de la gente que hacemos música, así que gracias por apoyarme, por escuchar mi música".

Por hacer que 'Tusa' sea un himno, gracias a todas por ser chicas malas y por hacer depresión tonta y perrear conmigo, gracias, familia, los amo de verdad.