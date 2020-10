Karol G en traje de baño y con cerveza en mano desata la locura

La belleza de Karol G de 29 años no tiene limite, y es que la colombiana sabe muy bien como explotarla al máximo, prueba de ello fue la foto que subió a su cuenta personal de Instagram, donde aparece con un traje de baño a la orilla de la playa, además se le ve acompañada de una cerveza con la cual se miraba muy seductora.

La foto de Karol G alcanzó más de tres millones de likes y varios comentarios donde le hacen saber que se ve fabulosa, pues las curvas de Karol G hace que se le vea tremendo cuerpazo con lo que se ponga, por lo que el traje de baño que portó lo lució como toda una reina.

"Brindemos,que ahora viene la nueva versión y más malas", "Lo siento pero les toco envidiarla porque superarla no pueden", "Estan las pirámides y después esta este monumento", "Karol queremos una colaboración con Natti Natasha", "Ay amándote cada día más, que bella eres", "Que linda es la CORONA pero sin el VIRUS", le escribieron a Karol G en Instagram sus millones de seguidores.

Algo que siempre han adorado los fans de Karol G desde que comenzó su carrera, es que siempre ha sido una mujer muy transparente que siempre dice lo que piensa sin ser engreída o grosera, es por eso que la colombiana sigue estando entre los favoritos del público, además siempre ha tratado de estar alejada de los escándalos.

Karol G a pesar de que es una mujer que no se mete en problemas en varias ocasiones las redes sociales han cuestionado su música, ya que su letra es algo fuerte, pero ella lejos de quedarse callada también ha respondido a los ataques de una manera pacifica sin necesidad de hacer más escándalos.

Y es que ella ha dicho que no crea música para niños, por lo que no se siente del todo afectada a pesar de que sabe que la mayor parte del género urbano usa palabras polémicas Karol G ha tratado de poner frases en su música no tan explicitas, por lo que asegura que seguirá adelante en la industrial musical, la cual en su momento le dio la espalda.

El cuerpazo de Karol G en traje de baño/Instagram

Otra de las cosas que aman los fans de Karol G es la relación que tiene con el cantante Anuel AA, con quien se comprometió hace poco y aunque se dice que los planes de boda se cancelaron e incluso se mencionó en redes sociales que ya terminaron, pero la pareja sigue más fuerte que nunca dejando en claro que los rumores no afectaran para nada su romance.

Incluso el pasado 22 de agosto Karol G celebró dos años de relación con Anuel AA, con quien es muy común ver historias de Instagram o algunos likes, donde los fans se quedan con la boca abierta al verlos, además de que siempre se están demostrando su amor, ya sea con mensajes o besos.

Hace 2 años, nos encontramos por primera vez para hacer un video musical ... Quien diría que vendrían 2 años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos ... En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos 2 años y contando... Mi persona favorita, escribió Karol G en una foto donde aparece Karol G abrazando al cantante Anuel AA.

Recordemos que el estilo tan fashion de Karol G también deja a todos emocionados, pues es muy común verla con ropa Gucci o Balenciaga con la cual sorprende a sus seguidores y no por lo costosa que es, sino por lo bien que lo luce la colombiana quien es una diva a la hora de vestir.