Karol G es humillada en programa y pelea con actriz

Circula en redes un video de Karol G, donde fue invitada a participar en un programa de preguntas y respuesta, donde al sentirse ofendida por el staff casi golpea a una participante, incluso de arrojó un agua a la cara, pero la cosa no paró ahí.

Se trata de un programa un programa de bromas llamado “Qué Locura”, de la cadena Venevisión, en dicha emisión, la cantante de reggeton, era la participante de un supuesto programa de concursos llamado Match 4, donde los célebres concursantes debían responder preguntas de cultura general.

Su contraparte era la actriz Ivette Domínguez y otro participante, quien llegó a decirle que mejor se dedicara a cantar, ya que no podía responder ninguna de las preguntas que se le hacía, por lo que puso en entredicho su capacidad intelectual.

Y es que las preguntas que se le hacía a la joven cantante no eran tan fáciles de responder, al contrario de las planteadas a la celebridad venezolana, mientras que a Domínguez le preguntaron la capital de Argentina, la cual respondieron de manera inmediata, Karol debía responder el nombre del primer venezolano que participó en juegos olímpicos.

Al darse cuenta de la desigualdad de las preguntas, la colombiana de 28 años de edad, reclamó a la producción de la emisión por el nivel de dificultad de las preguntas. Sin embargo, un integrante del programa le dijo que ello depende de su propia capacidad.

El hombre que se ve en el video, quien forma parte del staff, le comento que ese era un programa de preguntas y respuestas, que si sabe que no tiene capacidad para responder, no hubiera aceptado ir y ya, que dijera “lo que sé es cantar y no vengo a echarle la culpa a los demás de que no sé nada más'”, aseguró el hombre.

Lo que enfureció aun más Karol G, al grado de bajarse del estrado e intentar retirarse, son embargo, el personal de producción e invitados seguían molestándola; es ahí cuando Domínguez le reclama su actitud, a lo cual la cantante le menciona que ella es una grosera y le avienta un vaso de agua en la cara, ambas se empujan, gritan y están a punto de golpearse.

Cuando todo parecía ir de mal en peor, y Karol G pedía que la sacaran del foro, se acercó el conductor de dicho programa, quien le explicó que todo se trabaja de una broma y que estaba en un programa de cámara escondida, por lo que la reggetonera solo atinó a reírse de la broma y posteriormente se disculpó con la Ivette Dominguez, una de las cómplices del programa.

Al final todos se reían en el foro del programa, y abrazaban a Karol G, a quien visiblemente se le bajó el coraje al saber que había caído en la broma.