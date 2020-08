Karol G luce con kilos de más y le preguntan si está embarazada

México. Karol G luce con kilos de más en los Premios Juventud 2020 y en redes sociales le preguntan si está embarazada. La cantante de "Tusa", al subir al escenario a recibir su reconocimiento optó por intentar tapar su pancita, y otros de sus fans comentan en redes sociales que se veía algo nerviosa.

Karol G desató la polémica entre sus seguidores tras aparecer en la más reciente entrega de los Premios Juventud, celebrada el jueves pasado en Miami, Florida, Estados Unidos, donde resultó galardonada con 5 preseas. El caso es que sorprendió a propios y extraños con su aspecto físico.

Foto de Instagram

Mientras que unos fans decían que lucía con unos kilitos de más que subió en los días de cuarentena por la pandemia del coronavirus COVID-19, otros se atrevían a decir que seguramente estaba embarazada y que al intentar taparse, quiso ocultarlo.

¿Karol G estás embarazada?”, “Tú esperas un o una enmaaaa tass preñaisimaaa!”, “yo sé que estás preña ma, no lo escondas” y “Espectacular felicidades por tu embarazo, parece Hembra", son algunos de los comentarios se leen en redes sociales.

La cantante colombiana presentó "Ay, Dios mio", su reciente número musical en la gala de los Premios Juventud, una edición especial que se celebró sin público en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19), en en el teatro Hard Rock Live, en la ciudad de Hollywood, Estados Unidos.

La famosa conquistó a sus fans al lucir un look desenfadado, fiel a su estilo urbano y bailó su tema junto a guapas bailarinas, según reporte de Univisión en su portal de noticias. Karol G logró reconocimiento en los Premios Juventud en la catgoría “La canción más pegajosa” gracias a “Tusa” y también intervino en el homenaje a la cantante Selena Quintanilla.

Foto de Instagram

Karol G tuvo coronavirus COVID-19, pero no lo hizo público porque no quería que sus papás se enteraran, lo contó ella misma a través de un video de Instagram. "No lo quise decir por muchas razones, principalmente porque mis papás estaban lejos de mi; no quería preocupar a nadie. Mi familia hemos sido de que hacemos todo juntos."

Karol G. dio a conocer hace unos días "Ay, Dios mío", su primer sencillo de 2020 con el que quiere "llenar de buena vibra" a todos sus fans y al que, dijo, le puso todo de sí y en dicha canción contó con la producción de su compatriota Ovy on The Drums, quien lleva varios años trabajando con ella, según dio a conocer EFE.

Carolina Giraldo Navarro es el nombre completo de la famosa, quien es originaria de Medellín, Colombia (1991), y también es compositora, exponente del reguetón, latin pop y trap latino.

