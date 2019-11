Karol G recurre a la "fuerza" de Nicki Minaj para llegar al mercado en inglés

La cantante colombiana Karol G recurrió a la "fuerza" y "personalidad" de la estrella del rap Nicki Minaj para dar este jueves su primer paso en el mercado anglosajón con "Tusa", primer adelanto de su tercer álbum.

Yo siempre quise trabajar con una mujer del mercado anglo, que representara muy fuerte a la mujer, que tuviera criterio y personalidad", dijo a Efe Karol G en una entrevista exclusiva a un medio en español.

La cantante urbana, recién llegada a Miami desde Los Ángeles, donde grabó el videoclip con Minaj, dijo que su colaboración con una de las más exitosas exponentes del rap a nivel mundial ha sido una de las cosas más "sorprendentes" de su carrera musical, algo como si fuera parte del "destino".

La artista ya había intentado varias veces una colaboración similar con otras estrellas, pero sus deseos no tuvieron "respuesta positiva", pero reconoce que ninguna de la talla de Nicki Minaj, a quien veía "en ese otro nivel al que tenía que escalar todavía".

Las cosas cambiaron cuando la rapera la comenzó a seguir en Instagram en julio pasado, lo que animó a Karol G a proponerle una colaboración a través de esa red social.

Pronto comenzaron a intercambiar posibles canciones, pero el proyecto se enfrió hasta que el pasado 5 de septiembre Minaj anunció que se retiraría para dedicarse a su familia.

La urgencia hizo que la colombiana registrara a fondo su archivo y apareció "Tusa", la cual mandó a la rapera y, de repente, todo se dio para que se concretase su dúo con Minaj, que será el primer sencillo de su próximo disco, que tiene previsto lanzar en febrero de 2020.

Tenía (la canción) desde hacía un año y entonces no me gustó, pero en ese momento sentí en mi corazón que era la canción adecuada", recordó.

Envuelta en un abrigo beige de Burberry y con zapatos deportivos de suela gruesa "chunky" del mismo color, Karol G admitió que siente un gran nerviosismo en torno al estreno del tema, lanzado este jueves, ya que puede "cambiar muchas cosas" en su carrera", la cual comenzó a los 15 años en su natal Medellín.

Para Karol G, "Tusa", que en la jerga de los jóvenes colombianos significa mal de amores, representa su primer paso hacia el público que consume música urbana en inglés.

Un mercado en el que Nicki Minaj ha colocado 17 canciones entre los diez sencillos más populares de la cartelera Billboard desde que comenzó su carrera en 2010.

Por su parte, Minaj lleva años con el ojo en el mercado latino.

Su primera colaboración fue con la canción "Animales", que Romeo Santos sacó en su disco "Fórmula, Vol. 2" en 2014.

En 2017, colaboró con Bad Bunny y Farruko, en el remix de "Krippy Kush", en el que también participaron Travis Scott y Rvssian, que fue el primer éxito de los reguetoneros puertorriqueños entre las cien canciones más escuchadas de Billboard.

El año pasado, la rapera nacida en Trinidad y Tobago y criada en Nueva York sumó su voz a la de Anuel AA, quien es el prometido de Karol G, en la canción "Familia", que es parte de la banda sonora de la película de Marvel "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Sin embargo, ha sido con Karol G con la que se atrevió a grabar segmentos en español, lo que la colombiana describió como una experiencia "brutal", pues trabajó con Minaj en la pronunciación y en la cadencia.

Sin embargo, aseguró que fue ella quien más le sacó provecho al tiempo que pasaron juntas grabando el tema y el video, cuyo concepto fue creado por la cantante de "Mi cama" y "Pineapple".

Ella me contó que la criticaban por ser 'bossy' (mandona), pero en realidad lo que es, es una 'boss' (jefa). Vi de ella que si uno quiere que las cosas se hagan según su visión tiene que tomar las riendas de sus proyectos", señaló Karol G.

Es lo que está haciendo Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila, con su próximo disco, que describe como un "reflejo de la música, los artistas y las experiencias" que han marcado su vida este último año.

El álbum, su tercero después de "Unstoppable" (2017) y "Oasis" (2019), ya está prácticamente terminado. "Estamos en la última etapa", dijo.

Aunque no quiso entrar en detalles, prometió que la colaboración con Nicki Minaj no será la más inesperada: "Hay otros artistas que me tienen muy emocionada".

Sin embargo, es el balance entre lo personal y lo profesional lo que Karol G aprecia más de los 12 meses que han pasado desde que ganó el Latin Grammy como mejor nuevo artista de 2018.

Agradezco el que haya llegado una persona a mi lado que me complementa y me ha dado eso que me hacía falta", reconoció la estrella en relación a su muy mediático romance con Anuel AA.

Eso también le ha ayudado a incorporar más a su familia a su día a día profesional, que también dice que ha "evolucionado".

Este año he aterrizado. Después de tanto tiempo luchando pude pensar y mirar alrededor para ver qué quería de verdad hacer en la próxima etapa", indicó.